ОДО «Рубикон»: Управление рисками – ключ к стабильности бизнеса

Людям, знакомым с темой управления рисками на предприятии, очевидно, что предсказать все эксцессы, которые могут негативно сказаться на бизнесе, очень сложно. Но это возможно: хороший риск-менеджмент актуален всегда, а не только в условиях пандемии. В пример приведем бобруйское ОДО «Рубикон», которое в непростых сегодня условиях смогло прирасти в показателях, а также стать победителем национального конкурса «Предприниматель года» в номинации «Эффективный бизнес в сфере производства». О секретах успеха и эффективных бизнес-моделях мы поговорили с учредителем ОДО «Рубикон» Светланой Селицкой.

– ОДО «Рубикон» – далеко не новый игрок на бизнес-арене, и, безусловно, многие бобруйчане так или иначе знакомы с деятельностью компании и вы­пускаемой продукцией. Но время движется вперед, поэтому расскажите подробнее о векторах развития предприятия.

– Компания основана в 2000 году и динамично развивается в условиях, которых требует современная конъюнктура рынка. И сегодня «Рубикон» – это уже не та компания, которая была 3-4 года назад. Основной вектор развития – производство рукавов высокого давления. Имея в этой деятельности большой опыт и являясь официальным дистрибьютором более чем 10 мировых производителей, мы изготавливаем не только стандартную продукцию, которая используется в гидравлических системах сельскохозяйственных, дорожных, строительных машин и промышленном оборудовании, но и предлагаем решения для экспериментальной техники, помогаем конструкторам предприятий спроектировать новые технику и оборудование, используем инновационные решения и индивидуальный подход. Сотрудничая с предприятиями металлургической, нефтехимической, горнодобывающей, пищевой отраслей, осуществляем поставки продукции, выполненной по спецзаказам, тем самым реализуя государственную политику по импортозамещению. Мы успешно освоили выпуск продукции, которую раньше предприятия республики закупали за рубежом, например, диэлектрические рукава, рукава для гидробластинга и каналопромывки, рукава для импортных компрессорных установок, получив соответствующие сертификаты, поставляем пищевые рукава.

Реализовывать созданную бизнес-модель и поддерживать репутацию производителя качественной продукции на высококонкурентном рынке (а производство рукавов высокого давления сегодня – это высококонкурентный бизнес с низким входом) можно только в том случае, если компания постоянно совершенствует свои конкурентные преимущества, среди которых мы выделяем так называемые три К – компетентность персонала, качество продукции, клиентоориентированность, и, конечно же, управляет рисками.

– Давайте более детально остановимся на принципах и механизмах управления рисками.

– Безусловно, риски являются объективным и неизбежным фактором любой хозяйственной деятельности. Предпринимательский риск обусловлен характером бизнеса. Это то событие, которое в случае реализации может оказать негативное влияние на достижение компанией поставленных целей. На нашем предприятии действует система менеджмента качества ISO 9001:2015. И нам приятно осо­знавать, что сегодня в компании работают сотрудники, которые в полной мере разделяют наши миссию и политику. В ходе «мозгового штурма» мы совместно обсуждаем вероятность возникновения, степень влияния на компанию того или иного рис­ка, порядок действий в случае его возникновения. У нас есть общее понимание, что каждый риск имеет причины и последствия, оценивается через ущерб и вероятность. Поэтому коллеги осознают необходимость в управлении этим процессом, анализируют риски с учетом специфики деятельности подразделений, свое­временно вносят предложения по снижению появления. Такой подход запускает механизм ­«осмысления» сотрудниками своих действий и их последствий. А так как управление рисками – это непрерывный процесс, постоянное ­«осмысление» работы приводит к ее улучшению и, следовательно, совершенствованию деятельнос­ти всей компании.

– А как удается минимизировать производственные риски?

– В соответствии с миссией нашей компании мы изначально стремились завоевать репутацию производителя качественной продукции. Нам близки идеи циркулярной экономики, и мы понимаем, что качество неразрывно связано с увеличением жизненного цикла товара. Чтобы увеличить срок службы наших рукавов высокого давления (а мы даем гарантию на продукцию до 36 месяцев), используем только высококачественные комплектующие, совершенствуем техпроцесс, внедрили карту контроля, ведем бухтовый учет, ввели методики FIFO и РРМ. В этом году в связи с наращиванием объемов производства модернизировали производственную линию, приобрели новое оборудование, увеличили складские запасы комплектующих. И, конечно, постоянно развиваем профессиональные компетенции сотрудников, уделяя огромное внимание внут­реннему обучению, которое организовано как для работников производственного участка, так и для сотрудников отдела продаж. Наши специалисты могут не только предложить решение, но и произвести продукцию с учетом самых требовательных ожиданий потребителя. Компетентный персонал – вот главная ценность нашей компании.

– Изменился ли формат работы компании в период пандемии?

– Конечно, новым серьезным вызовом, который заставил скорректировать большинство текущих, среднесрочных планов и проектов, стала эпидемиологическая ситуация в мире. Этот риск никто не мог предвидеть. Полагаю, подобный форс-­мажор и снижение деловой активности явились большим испытанием для любого бизнеса. И нам пришлось столкнуться с целым рядом новых приоритетов и вызовов – рисками нарушения непрерывности бизнеса, внезапными количественными изменениями, принятием решений в реальном времени, показателями производительности труда, угрозами безопасности и многими другими.

– Уход на больничный даже одного из сотрудников в небольших трудовых коллективах – ощутимая проблема. Как решался вопрос кад­ровой восполняемости?

– Бесспорно, ситуация с COVID-19 подтолкнула нас к быст­рой смене подходов к работе с персоналом: в соответствии с разработанными регламентами были осуществлены профилактические мероприятия, направленные на защиту здоровья сотрудников. Успешно применялся на практике и ранее разработанный алгоритм взаимозаменяемости, например, на период отпуска сотрудника. Такие комплексные меры позволили нивелировать и этот риск.

– Обращалась ли компания за помощью для получения налоговых льгот либо иных преференций, предусмотренных Указом №143 «О поддержке экономики»?

– Мы, конечно, слышали о такой возможности. За помощью не обращались, налоги платили своевременно, в полном объеме. И, несмотря на сложное положение, смогли не только сохранить уже достигнутые результаты, но и показать уверенный рост по основным товарным позициям и экономическим показателям. По итогам работы предприятий и организаций Бобруйска в 2020 году за достигнутые показатели в развитии малого предпринимательства ОДО «Рубикон» признано победителем городского соревнования с присуждением первого места и занесением на Доску почета.

– Разумеется, мы работаем в условиях открытой экономики, повлияли ли введение локдаунов и закрытие границ со странами-партнерами?

– Основными нашими поставщиками являются итальянские производители комплекту­ющих. И вынужденный локдаун за рубежом, безусловно, привел к увеличению сроков производства комплектующих по всему миру. Но имея такого надежного партнера, как ООО «Гидравия» с огромным складом в Санкт-­Петербурге, мы всегда получали необходимые комплектующие вовремя, что позволило свое­временно выполнять заказы всех наших клиентов.

– Как обстоят дела с запасами готовой продукции на складах?

– Специфика нашей компании в том, что мы не производим продукцию на склад. Мы работаем с конвейерными предприятиями Беларуси, российскими производителями сельскохозяйственной техники и в соответствии с их заявками отгружаем изготовленную продукцию практически сразу же.

– Предприятие стало победителем национального конкурса «Предприниматель года» даже в условиях пандемии. Поделитесь секретом успеха.

– Компания в этих непростых условиях действовала очень оперативно, решая неотложные проблемы устойчивости и одновременно закладывая основу стабильности и будущего развития. Провели серию обучающих семинаров «Кризис – это угрозы или возможности?» с сотрудниками. Заручились поддержкой наших зарубежных партнеров. Как клиентоориентированная компания находились в режиме реального времени на постоянной связи с клиентами, оценили объемы заключенных договоров с конвейерными предприятиями, постарались быть как можно ближе к потребителям для наиболее полного удовлетворения их требований и ожиданий, обсуждали совместные решения, предлагали помощь. Как результат – в нынешних реалиях нам удалось укрепить партнерские связи как с поставщиками, так и с постоянными клиентами. И опять же: управление рисками позволяет достигать намеченных целей даже в условиях спада мировой экономики, пандемии, нестабильности валютного курса и других внешних факторов.

– Стала ли пандемия «черным лебедем» или все же стимулом для развития?

– Авторство понятия «черный лебедь» принадлежит Нассиму Талебу, и он, наверное, более точно дал бы ответ на этот вопрос…

Факт: пандемия разделила жизнь на до и после, заставила задуматься над ценностью жизни, еще раз (а может быть, и не раз) посмотреть на людей, которые тебя окружают, на кого ты можешь полагаться в сложной ситуации, кто может рассчитывать на твою помощь, и еще раз убедиться, что успешный бизнес – это всегда партнерство: партнерство с сотрудниками, партнерство с клиентами, партнерство с поставщиками.

А ответить на Ваш вопрос можно словами Ли Яккока: «Мы постоянно сталкиваемся с великими возможностями, тщательно замаскированными под неразрешимые проблемы».