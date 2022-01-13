ОДКБ: вывод миротворцев из Казахстана начнется 13 января

Вывод миротворческого контингента из Казахстана начнется 13 января и завершится в течение 10 дней. Об этом сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов по итогам состоявшейся сегодня в Нур-Султане встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем.

"12 января Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в Нур-Султане принял генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, - сказал пресс-секретарь. - Глава казахстанского государства поблагодарил союзников за проведение миротворческой операции и помощь в условиях террористического нападения. Президент Казахстана объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ".

"В свою очередь, Станислав Зась проинформировал Касым-Жомарта Токаева о ходе выполнения миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане и о начале вывода Коллективных миротворческих сил ОДКБ с территории страны. Вывод войск начнется 13 января и завершится в течение 10 дней", - подчеркнул пресс-секретарь.