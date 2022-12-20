ОДКБ планирует провести ряд учений на западных границах в 2023 году

ОДКБ в 2023 году планирует провести ряд учений на западных границах. Об этом сообщил на пресс-конференции об итогах деятельности ОДКБ в 2022 году и результатах очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване генеральный секретарь организации Станислав Зась, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о необходимости укрепления западных рубежей, Станислав Зась отметил, что определенной мерой сдерживания являются мероприятия на территории Беларуси, которые проходят совместно с Россией. "Этого достаточно в данной ситуации. В следующем году планируется целый ряд учений со стороны ОДКБ, и это тоже можно рассматривать как меру стратегического сдерживания", - сказал Станислав Зась.

Что касается наращивания миротворческих сил ОДКБ, то, по словам генсекретаря, сейчас расширение не планируется. "Вместе с тем при необходимости мы можем очень оперативно развернуть и большую группировку наших миротворческих сил. Для этого все у нас есть", - убежден Станислав Зась.