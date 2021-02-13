Одиноко проживающим пожилым гражданам окажут помощь в уборке снега

В связи с обильным выпадением осадков, 14 февраля в Бобруйске будут работать горячие линии по приёму заявок от одиноко проживающих пожилых граждан, нуждающихся в помощи по уборке снега.

Оставить заявку можно с 9.00 до 15.00 по телефонам горячих линий:

Первомайский район: 73-70-48

Ленинский район: 72-11-63