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Одиноко проживающим пожилым гражданам окажут помощь в уборке снега

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Одиноко проживающим пожилым гражданам окажут помощь в уборке снега

В связи с обильным выпадением осадков, 14 февраля в Бобруйске будут работать горячие линии по приёму заявок от одиноко проживающих пожилых граждан, нуждающихся в помощи по уборке снега.

Оставить заявку можно с 9.00 до 15.00 по телефонам горячих линий:

Первомайский район: 73-70-48
Ленинский район: 72-11-63

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