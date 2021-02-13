Одиноко проживающим пожилым гражданам окажут помощь в уборке снега
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В связи с обильным выпадением осадков, 14 февраля в Бобруйске будут работать горячие линии по приёму заявок от одиноко проживающих пожилых граждан, нуждающихся в помощи по уборке снега.
Оставить заявку можно с 9.00 до 15.00 по телефонам горячих линий:
Первомайский район: 73-70-48
Ленинский район: 72-11-63
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