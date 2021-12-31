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Общество

Одиноких бобруйчан поздравили с праздником

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Одиноких бобруйчан поздравили с праздником

По доброй традиции каждый год отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН Первомайского района г.Бобруйска проводится благотворительная акция «Согреем сердце добротой», в рамках которой проходят поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством одиноких жителей района, достигших возраста 90 лет и старше.

Основной целью данного мероприятия является поддержка и развитие лучших отечественных традиций благотворительности, волонтерского движения, привлечение внимания к проблемам одиноких пожилых людей.

Администрация Центра благодарит Центр «Вдохновение» в лице Виктории Должевской, Дениса Рогожкина и Натальи Козловской за оказанную помощь в проведении акции.

Татьяна Сакач, заведующий отделением дневного пребывания  для граждан пожилого возраста УСЗ «ТЦСОН Первомайского района г.Бобруйска»  

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