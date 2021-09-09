Одиночество – не приговор. Условия создания замещающей семьи в Бобруйске

Пожилые люди особенно часто испытывают чувство одиночества. Это люди, которым необходима помощь и поддержка окружающих. Однако, к сожалению, проблема одиночества в пожилом возрасте в последнее время становится все более острой. Выходом может послужить создание «Замещающей семьи».

Замещающая семья - форма жизнеустройства одинокого нетрудоспособного гражданина, достигшего возраста 70 лет, либо имеющий 1 или 2 группу инвалидности, в условиях совместного проживания и ведения общего хозяйства с иным физическим лицом (в возрасте от 18 до 65 лет), не являющимся близким родственником. Иными словами, пожилой человек может обрести семью с теми, кто готов взять на себя заботу о представителях старшего поколения. Такие услуги нетрудоспособному человеку будет оказывать неродная ему семья или один человек (помощник) - они будут вместе жить и вести общее хозяйство. При этом отношения между тем, кто взял на себя обязательства по уходу, и нетрудоспособным стариком или инвалидом не будут затрагивать имущественные вопросы.

Замещающая семья выгодна обеим сторонам с экономической точки зрения – все расходы оплачиваются из общего бюджета. Сумма денежных средств, передаваемых нетрудоспособным гражданином в бюджет замещающей семьи, не может превышать 75 процентов назначенной ему пенсии. Помощнику же может быть назначено ежемесячное денежное вознаграждение. Решение о вознаграждении может быть принято, если семья принимает у себя, к примеру, инвалида I группы с резко выраженным нарушением способности к самообслуживанию. Размер вознаграждения составляет 100 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, утвержденного Министерством труда и социальной защиты, а при одновременном оказании социальных услуг двум нетрудоспособным гражданам – в размере 150 процентов.

По вопросам оказания социальных услуг в замещающей семье необходимо обращаться в учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска» по адресу: г. Бобруйск, ул. К.Либкнехта, д. 58, к. 204 тел. (8 0225) 72 83 69.