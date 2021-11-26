Один – поворачивал, другой – обгонял! ДТП в Бобруйском районе

25 ноября около 12 часов 35 минут в деревне Богушовка 29-летний бобруйчанин, управляя автомобилем Volkswagen Passat, совершая обгон двигавшегося в попутном направлении автомобиля Renault, на обозначенном перекрестке выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Жигули, который в этот момент совершал поворот налево. Об этом сообщается на официальной станице ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

В результате ДТП автомобиль ВАЗ съехал в левый по ходу движения кювет, где опрокинулся на крышу. В результате ДТП 35-летняя женщина-водитель Жигулей с травмами госпитализирована.

Госавтоинспекция напоминает водителям о строгом соблюдении ПДД, предельной осторожности и внимательности за рулем!