Один на всех и все на одном. Как делить тротуар пешеходам и тем, кто на колесах

Количество «пешеходов на колесах» в городе растет в геометрической прогрессии. Если раньше велосипед был характерным видом транспорта для сельской местности, то сегодня на велосипедах даже работают курьеры и доставщики пиццы. На тротуары «выползли» еще электросамокаты, сигвеи и прочие средства персональной мобильности. Как же всем нам ужиться на одной плоскости?
В редакцию обратился велосипедист со стажем Петр Васильевич (у него велосипед старенький, но для города вполне подходящий): «В новых микрорайонах условия для велосипедистов отличные, а вот центральная часть города не совсем приспособлена к велодвижению. Видно, что работа ведется, однако на центральной улице «исчезают» велодорожки, точнее, разметка. Где-то стерлась, где-то сняли асфальт и укладывают плитку. Будет ли обновлена линия, которая все-таки как-то бы разграничивала пешеходов и велосипедистов?»
Что ж, мы оседлали доступный двухколесный вид транспорта и протестировали дороги на предмет безбарьерности, попробовали разные маршруты.
– Велодорожки будут обновлены, – успокаивает велолюбителей Эдуар Мясник, первый заместитель генерального директора ГО «Бобруйскжилкомхоз». – Сейчас Минская полностью обновляется. Сами видите, мы стараемся успеть с разметкой на главных магистралях, чтобы машинам было комфортно. Работы запланированы на ближайшее время. Более того, можно заметить, что в городе продолжает развиваться велосипедная инфраструктура. Уже новые районы, начиная с пятого, оборудованы не размеченными краской велодорожками, а заасфальтированным участком.
Добавим: действительно, велодвижение заставляет перекраивать инфраструктуру города (особенно старую его часть), может, не такими быстрыми темпами, как нам хотелось бы, однако посмотрите: при ремонте дорог занижают бордюры (что во благо и колясочникам), практически у каждого здания, будь то кафе, магазин, школа, административное здание, завод, установлены велопарковки.
К слову, несколько лет назад в Бобруйске были разработаны специальные веломаршруты. Всего официальных шесть, разрабатывают еще. Общая протяженность – почти 85 километров. Самый короткий проходит через лесопарковую зону в Еловиках, самый протяженный опоясывает всю центральную часть города, пролегая по Минской, Крылова, переулку и улицам Бахарова и Урицкого. На круг выходит 23 километра. Но это не значит, что велосипедист обязан двигаться только по этим маршрутам, главное – соблюдать ПДД. Пообщавшись с любителями долгих прогулок на велосипедах, нельзя не предложить еще два маршрута: старт от ул. Ванцетти – ул. К. Либкнехта – ул. Карбышева – Ледовый дворец и обратно; ул. Ванцетти – до поселка Туголица – через Варановичи выехать на бетонную дорогу – Ломы – ул. Кирова – Ванцетти. Эти маршруты уже проверены не раз, по словам любителя прокатиться с ветерком там, где пешеходов не так много, как в центре города.
Не все велодорожки можно назвать сегодня образцовыми: где-то почти стерта разметка, много высоких бордюров, ухудшающих передвижение… Остается надеяться, что «внедрение» велосипедных дорожек в городские тротуары продолжится. Не все минусы – есть участки в городе, выполненные «на десяточку», это касается велодорожек на улицах Крылова и Бахарова, а также в новых микрорайонах Бобруйска.
Вопрос на национальном уровне
Каждый передвигается по-разному, и всем хочется комфорта. Бобруйск – не единственный город, где городские тротуары нужно разделять между теми, кто на колесах, и теми, кто на своих двоих. Велосипедному движению сегодня уделяют больше внимания на национальном уровне. Так, постоянная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при Совете Министров приняла еще в 2018 году концепцию развития велосипедного движения в Беларуси, которая определяет цели, основные направления и государственную политику в этой сфере. Это послужит ориентиром региональным и местным властям при создании городских и областных планов развития велосипедного движения.
Положения концепции сводятся к тому, что белорусы в итоге станут гораздо чаще использовать велосипеды для поездок в различных целях. В частности предполагается, что доля использования этого транспорта к 2030 году в городах с численностью населения 50 тыс. человек и более должна вырасти до 8-10%; с меньшей численностью и в поселках городского типа – до 15-20%; в агрогородках и сельских населенных пунктах – свыше 40%.
Начальник филиала СМЭП Бобруйска Николай Раевский также анонсировал увеличение зеленых велосипедных переездов. Сегодня их три на Минской и один на проспекте Строителей.
Безопасность и культура
В правилах дорожного движения прописано: «Велосипедная дорожка – обособленная дорога либо выделеный конструктивно или с помощью линий горизонтальной дорожной разметки элемент дороги, предназначенный для движения велосипедов, обозначенный дорожным знаком «Велосипедная дорожка».
При наличии знака «Велосипедная дорожка» разрешается движение только на велосипедах, а при отсутствии тротуара или пешеходной дорожки – и движение пешеходов. При этом пешеходы не должны создавать препятствий для велосипедистов. В нижней части знака может быть дополнительно нанесен силуэт пешехода. Если пешеход нарушает ПДД, его действия будут квалифицированы по статье 18.20 Кодекса об административных правонарушениях.
– В текущем году увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов, – сообщает официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома Александра Адотик. – За 6 месяцев на территории Могилевской области зарегистрировано 15 ДТП, в которых 1 человек погиб и 14 – получили травмы. По вине самих любителей двухколесного транспорта произошло 8 аварий. Отдельное внимание следует уделить юным велосипедистам. Самостоятельно управлять велосипедом на дорогах им разрешено только с 14 лет. К сожалению, дети зачастую бесконтрольно катаются на велосипедах где им только захочется. Самостоятельные детские велопоездки очень часто заканчиваются синяками и шишками. Любая родительская бесконтрольность в отношении детей на дороге чревата плачевными последствиями.
Велосипедисту следует помнить, что при пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу он обязан вести велосипед рядом с собой и руководствоваться правилами для движения пешеходов.
В Беларуси 18 апреля подписан Указ Президента №145 «О совершенствовании организации дорожного движения», которым вносятся изменения в правила дорожного движения, основная часть изменений вступает в силу с октября этого года. Велосипедистам можно будет не спешиваться при пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу. При подъезде к пересечению с проезжей частью дороги велосипедист должен будет заблаговременно снизить скорость движения, убедиться в безопасности выезда на проезжую часть и пересекать ее со скоростью идущего шагом пешехода.
Что ж, крутить педали по городским магистралям порой сложно. Отягощается перемещение вопросом культуры. Пешеходы иногда не желают делить с «драндулетами» законную пешеходную зону – идут по велодорожке. Но и велосипедисты не всегда вежливо им указывают на это, кроме того, они сами «летят» по принципу «вижу цель – не вижу препятствий». Пешеходка вдоль Минского кладбища – один из сложнейших маршрутов в час пик для пешеходов и велосипедистов.
В чем польза
Несмотря на некоторые недочеты, количество пешеходов на колесах растет, ведь это самый простой способ сэкономить на проезде в общественном или личном транспорте, еще и принести пользу здоровью. Катание на велосипеде улучшает сон, кровообращение, мышечный тонус, предупреждает варикоз и снимает стресс, улучшает работу легких и зрение. А еще у вас будет меньше возникать проблем с парковкой и быстротой перемещения по городу.
Исследователи подсчитали, что на каждый миллиард человек велосипед помогает спасти 1100 жизней ежегодно благодаря тому, что люди дышат более чистым воздухом, а также ведут более активный образ жизни.
Ученые определили, что благодаря более чистому воздуху в городах, который получится, если жители будут пересаживаться на велосипеды, каждый год будут умирать из-за вредного воздействия окружающей среды на 433 человека меньше.
Выхлопные газы, способствующие усилению парникового эффекта, практически на треть принадлежат именно транспортным средствам. Поэтому, если заменить автомобили экологически чистыми видами транспорта (например, велосипедом), это будет весьма полезно для экологии и всех живущих на планете.
P.S. Интересный факт: на велосипед нужно садиться с левой стороны, забрасывая правую ногу. Во-первых, это правило пошло со времен, когда все ездили лишь на лошадях. На поясе, обычно слева, висело оружие, чтобы правша мог удобно его достать. Во-вторых, на современных велосипедах цепь закрывают справа и оставляют открытой слева, чтобы не задевать ее активной правой ногой.