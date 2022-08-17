Один на всех и все на одном. Как делить тротуар пешеходам и тем, кто на колесах

Количество «пешеходов на колесах» в городе растет в геометрической прогрессии. Если раньше велосипед был характерным видом транспорта для сельской местности, то сегодня на велосипедах даже работают курьеры и доставщики пиццы. На тротуары «выползли» еще электросамокаты, сигвеи и прочие средства персональной мобильности. Как же всем нам ужиться на одной плоскости?

В редакцию обратился велосипедист со стажем Петр Васильевич (у него велосипед старенький, но для города вполне подходящий): «В новых микрорайонах условия для велосипедистов отличные, а вот центральная часть города не совсем приспособлена к велодвижению. Видно, что работа ведется, однако на центральной улице «исчезают» велодорожки, точнее, разметка. Где-то стерлась, где-то сняли асфальт и укладывают плитку. Будет ли обновлена линия, которая все-таки как-то бы разграничивала пешеходов и велосипедистов?»

Что ж, мы оседлали доступный двухколесный вид транспорта и протестировали дороги на предмет безбарьерности, попробовали разные маршруты.

– Велодорожки будут обновлены, – успокаивает велолюбителей Эдуар Мясник, первый заместитель генерального директора ГО «Бобруйскжилкомхоз». – Сейчас Минская полностью обновляется. Сами видите, мы стараемся успеть с разметкой на главных магистралях, чтобы машинам было комфортно. Работы запланированы на ближайшее время. Более того, можно заметить, что в городе продолжает развиваться велосипедная инфраструктура. Уже новые районы, начиная с пятого, оборудованы не размеченными краской велодорожками, а заасфальтированным участком.

Добавим: действительно, велодвижение заставляет перекраивать инфраструктуру города (особенно старую его часть), может, не такими быстрыми темпами, как нам хотелось бы, однако посмотрите: при ремонте дорог занижают бордюры (что во благо и колясочникам), практически у каждого здания, будь то кафе, магазин, школа, административное здание, завод, установлены велопарковки.

К слову, несколько лет назад в Бобруйске были разработаны специальные веломаршруты. Всего официальных шесть, разрабатывают еще. Общая протяженность – почти 85 километров. Самый короткий проходит через лесопарковую зону в Еловиках, самый протяженный опоясывает всю центральную часть города, пролегая по Минской, Крылова, переулку и улицам Бахарова и Урицкого. На круг выходит 23 километра. Но это не значит, что велосипедист обязан двигаться только по этим маршрутам, главное – соблюдать ПДД. Пообщавшись с любителями долгих прогулок на велосипедах, нельзя не предложить еще два маршрута: старт от ул. Ванцетти – ул. К. Либкнехта – ул. Карбышева – Ледовый дворец и обратно; ул. Ванцетти – до поселка Туголица – через Варановичи выехать на бетонную дорогу – Ломы – ул. Кирова – Ванцетти. Эти маршруты уже проверены не раз, по словам любителя прокатиться с ветерком там, где пешеходов не так много, как в центре города.

Не все велодорожки можно назвать ­сегодня образцовыми: где-то почти стерта разметка, много высоких бордюров, ухудшающих передвижение… Остается надеяться, что «внедрение» велосипедных дорожек в городские тротуары продолжится. Не все минусы – есть участки в городе, выполненные «на десяточку», это касается велодорожек на улицах Крылова и Бахарова, а также в новых микрорайонах Бобруйска.

Вопрос на национальном уровне

Каждый передвигается по-разному, и всем хочется комфорта. Бобруйск – не единственный город, где городские тротуары нужно разделять между теми, кто на колесах, и теми, кто на своих двоих. Велосипедному движению сегодня уделяют больше внимания на национальном уровне. Так, постоянная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при Совете Министров приняла еще в 2018 году концепцию развития велосипедного движения в Беларуси, которая определяет цели, основные направления и государственную политику в этой сфере. Это послужит ориентиром региональным и местным властям при создании городских и областных планов развития велосипедного движения.

Положения концепции сводятся к тому, что белорусы в итоге станут гораздо чаще использовать велосипеды для поездок в различных целях. В частности предполагается, что доля использования этого транспорта к 2030 году в городах с численностью населения 50 тыс. человек и более должна вырасти до 8-10%; с меньшей численностью и в поселках городского типа – до 15-20%; в агрогородках и сельских населенных пунктах – свыше 40%.

Начальник филиала СМЭП Бобруйска Николай Раевский также анонсировал увеличение зеленых велосипедных переездов. Сегодня их три на Минской и один на проспекте Строителей.

Безопасность и культура

В правилах дорожного движения прописано: «Велосипедная дорожка – обособленная дорога либо выделеный конструктивно или с помощью линий горизонтальной дорожной разметки элемент дороги, предназначенный для движения велосипедов, обозначенный дорожным знаком «Велосипедная дорожка».

При наличии знака «Велосипедная дорожка» разрешается движение только на велосипедах, а при отсутствии тротуара или пешеходной дорожки – и движение пешеходов. При этом пешеходы не должны создавать препятствий для велосипедистов. В нижней части знака может быть дополнительно нанесен силуэт пешехода. Если пешеход нарушает ПДД, его действия будут квалифицированы по статье 18.20 Кодекса об административных правонарушениях.

– В текущем году увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов, – сообщает официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома Александра Адотик. – За 6 месяцев на территории Могилевской области зарегистрировано 15 ДТП, в которых 1 человек погиб и 14 – получили травмы. По вине самих любителей двухколесного транспорта произошло 8 аварий. Отдельное внимание следует уделить юным велосипедистам. Самостоятельно управлять велосипедом на дорогах им разрешено только с 14 лет. К сожалению, дети зачастую бесконтрольно катаются на велосипедах где им только захочется. Самостоятельные детские велопоездки очень часто заканчиваются синяками и шишками. Любая родительская бесконтрольность в отношении детей на дороге чревата плачевными последствиями.

Велосипедисту следует помнить, что при пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу он обязан вести велосипед рядом с собой и руководствоваться правилами для движения пешеходов.

В Беларуси 18 апреля подписан Указ Президента №145 «О совершенствовании организации дорожного движения», которым вносятся изменения в правила дорожного движения, основная часть изменений вступает в силу с октября этого года. Велосипедистам можно будет не спешиваться при пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу. При подъезде к пересечению с проезжей частью дороги велосипедист должен будет заблаговременно снизить скорость движения, убедиться в безопасности выезда на проезжую часть и пересекать ее со скоростью идущего шагом пешехода.

Что ж, крутить педали по городским магистралям порой сложно. Отягощается перемещение вопросом культуры. Пешеходы иногда не желают делить с «драндулетами» законную пешеходную зону – идут по велодорожке. Но и велосипедисты не всегда вежливо им указывают на это, кроме того, они сами «летят» по принципу «вижу цель – не вижу препятствий». Пешеходка вдоль Минского кладбища – один из сложнейших маршрутов в час пик для пешеходов и велосипедистов.

В чем польза

Несмотря на некоторые недочеты, количество пешеходов на колесах растет, ведь это самый простой способ сэкономить на проезде в общественном или личном транспорте, еще и принести пользу здоровью. Катание на велосипеде улучшает сон, кровообращение, мышечный тонус, предупреждает варикоз и снимает стресс, улучшает работу легких и зрение. А еще у вас будет меньше возникать проблем с парковкой и быстротой перемещения по городу.

Исследователи подсчитали, что на ­каждый миллиард человек велосипед помогает спасти 1100 жизней ежегодно благодаря тому, что люди дышат более чистым воздухом, а также ведут более активный образ жизни.

Ученые определили, что благодаря ­более чистому воздуху в городах, который получится, если жители будут пересаживаться на велосипеды, каждый год будут умирать из-за вредного воздействия окружающей среды на 433 чело­века меньше.

Выхлопные газы, способствующие усилению парникового эффекта, практически на треть принадлежат именно транспортным средствам. Поэтому, если заменить автомобили экологически чис­тыми видами транспорта (например, велосипедом), это будет весьма полезно для экологии и всех живущих на планете.

P.S. Интересный факт: на велосипед нужно садиться с левой стороны, забрасывая правую ногу. Во-первых, это правило пошло со времен, когда все ездили лишь на лошадях. На поясе, обычно слева, висело оружие, чтобы правша мог удобно его достать. Во-вторых, на современных велосипедах цепь закрывают справа и оставляют открытой слева, чтобы не задевать ее активной правой ногой.