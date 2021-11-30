Один из старейших фирменных магазинов «Красного пищевика» отметил День рождения!
zefir.by 42 0
В субботу на улице Социалистической, 94 несмотря на не самую солнечную погоду было по-настоящему тепло и уютно, ведь магазин сладостей праздновал замечательный праздник.
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