Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Фотофакт

Один из старейших фирменных магазинов «Красного пищевика» отметил День рождения!

zefir.by 42 0

Один из старейших фирменных магазинов «Красного пищевика» отметил День рождения!

В субботу на улице Социалистической, 94 несмотря на не самую солнечную погоду было по-настоящему тепло и уютно, ведь магазин сладостей праздновал замечательный праздник.

zefir.by

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »