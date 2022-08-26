Одаренные ученики и педагоги получили специальные премии Могилевского облисполкома. Среди умников и умниц 17 бобруйчан

Почти 180 одаренных учащихся и педагогов получили сегодня специальные премии Могилевского облисполкома. Общая сумма поощрения составила более Br100 тыс., передает корреспондент БЕЛТА.

Чествование победителей олимпиад, педагогов и тренеров команд состоялось накануне областной августовской педагогической конференции. Награждение стало еще одним свидетельством высокого уровня социальной поддержки со стороны областной исполнительной власти.

"Сегодня педагогическая общественность в преддверии учебного года обсуждает инновации и новшества, по которым белорусская система образования будет жить дальше, - отметил заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко. - Накануне все эти вопросы поднимались у Президента: какими быть экзаменам и урокам, как организовать питание детей в школе. Все это пронизано вниманием и любовью государства к подрастающему поколению, а также заботой о том, какими вырастут наши дети. Важно, что в канун этих событий мы подводим итоги ушедшего учебного года и чествуем участников олимпиадного движения, в котором Могилевская область занимает лидирующие позиции".

На заключительном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам учащиеся региона в течение последних лет показывают стабильно высокий результат. В олимпиадном рейтинге 2022 года Могилевская область заняла третье место, завоевав 90 дипломов. Это лучший показатель за последние 10 лет. Возглавил олимпиадный рейтинг Могилевский областной лицей №3 (11 дипломов), учащиеся областного лицея №1 и гимназии №3 Могилева взяли по пять призовых мест. Лучший результат по области показали учащиеся учреждений образования Могилева (31 диплом) и Бобруйска (17), а также Круглянского - четыре диплома среди шести участников, Кировского, Кличевского и Осиповичского районов.

Достижения свидетельствуют о командной работе всех представителей образования. Причем акцент делается не только на приобщении детей к олимпиадному движению. Это комплексный подход, который включает также подготовку к централизованному тестированию и республиканским контрольным.

В числе тех, кто сегодня получил спецпремию за высокие достижения - учитель физической культуры и здоровья могилевской гимназии №3 Андрей Безлепкин, в копилке воспитанников которого три диплома на республиканском этапе. "В первую очередь необходимо заметить талант ребенка, его одаренность, выявить высокомотивированных ребят, - отметил он. - Три составляющих успеха: физические и интеллектуальные возможности, правильно выстроенный учебно-тренировочный процесс и желание учеников. Заметить и направить в нужное русло недостаточно, нужно суметь раскрыть потенциал, мотивировать ребенка".

Педагог подчеркнул, что включение физкультуры в олимпиадное движение было правильным решением. Благодаря этому предмет стал более популярным. "Отличительная особенность нашей олимпиады в том, что нужно знать теорию и быть в хорошей физической форме, демонстрировать высокие спортивные результаты. Это всестороннее, гармоничное развитие", - заключил он.