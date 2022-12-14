Очевидцев ДТП на улице Минской ищут в Бобруйске
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Очевидцев ДТП на улице Минской ищут в Бобруйске.
Как сообщили в УВД облисполкома, 24 ноября в 11.50 на улице Минской в Бобруйске водитель Peugeot не справился с управлением и столкнулся с попутно двигавшимся автомобилем Mercedes, после чего выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Opel.
Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые стали очевидцами произошедшего и имеют какую-либо информацию об обстоятельствах, в том числе записи с видеорегистраторов, сообщить об этом по телефонам: 80225-59-01-99, 102.
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