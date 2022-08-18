Очередные факты фашистских зверств

В рамках расследования Генеральной прокуратурой уголовного дела по геноциду белорусского народа во время Великой Отечественной войны на участке местности около сельского кладбища вблизи деревни Путники Шкловского района проведены поисковые работы. Изъяты костные останки и более 100 предметов, похожих на пули и гильзы, которые направлены в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области для исследования.

Как сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области Елена Лосева, предшествовала этому кропотливая работа по поиску и опросу свидетелей, изучение и анализ архивных документов. Хочется также отметить, что очень сложно работать, ведь прошло много лет, осталось мало людей, которые могут рассказать о тех страшных событиях. Многие свидетели в силу состояния своего здоровья и возраста тяжело вспоминают ужасы минувшей войны и дают о них показания.

Так, по словам уроженца деревни Ходулы,1927 года рождения, в годы Великой Отечественной войны немецкими оккупантами были расстреляны местные жители вблизи деревни Путники. Мужчина указал и место, где были убиты люди.

– Было это весной 1942 года, – рассказал пожилой свидетель тех страшных дней. – Пахал я на огороде возле своей хаты, смотрю – по дороге ведут людей в сторону деревенского кладбища. Когда колонна скрылась из виду, через некоторое время я услышал выстрелы. Часа через два пошел на то место, увидел канаву, которая была забита телами, чуть присыпанными землей. Потом сельчане говорили, что немцы расстреляли евреев. Одной девочке, лет 12 ей было, удалось спастись. Слышал, что ее приютила женщина из деревни Волосовичи и всем говорила, что это ее дочка. Тем и спасла, не рассказав никому, что та еврейка. Потом, когда нас освободили, нашелся отец девочки и забрал ее в Ленинград. А той женщине всегда посылки приходили от них.

Еще одно подтверждение удалось получить от жительницы Шклова, которая рассказала то, что слышала от свекрови.

– На момент того случая свекрови было около семи лет. Она проживала вместе с матерью в деревне Заречье Шкловского района, – вспоминает шкловчанка. – Сегодня этой деревни нет, она со временем разделилась на две – Малое и Большое Заречье. Пору года свекровь никогда не называла, но, думаю, это было уже тепло, так как она говорила, что «пыль стояла столбом». Они с матерью видели, что по деревенской дороге со стороны Шклова немецкие солдаты под конвоем вели колонну евреев. Людей было около тысячи, много стариков и детей. При этом фашисты выгоняли из домов на улицу всех жителей деревни Заречье, чтобы они смотрели на происходящее. Евреев вели в сторону нынешней деревни Путники. Когда мимо свекрови с матерью проходила колонна, из нее вытолкнули ребенка в надежде спасти от смерти. Однако малыш не сориентировался и побежал не к ним, а мимо – в сторону реки Днепр. Немецкий солдат заметил убегавшего ребенка и автоматной очередью убил. Людей довели до выкопанного рва и стали расстреливать.

Со слезами свекровь рассказывала, что никто не кричал, все молча принимали смерть. Насколько мне известно, в 50–60-х годах останки людей с того места перезахоранивали. Был установлен и памятный знак в районе деревни Даньковичи. Однако сегодня его уже нет.

В июне 2022 года 52-м отдельным специализированным поисковым батальоном здесь были проведены раскопки, в ходе которых найдены фрагменты костных останков, предметы обихода и одежды граждан, а также гильзы и монеты, в том числе золотые.

– Судебной медицинской экспертизой установлено, что найденные фрагменты являются останками не менее девяти человек, – сообщила начальник управления судебно-медицинских экспертиз управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Светлана Валетова.– Определен и биологический возраст умерших: один человек старше 60 лет, один – младше 20-ти и семь человек – дети от 3 до 15 лет. Судебный эксперт пришел к выводу, что давность захоронения данных останков свыше 70-ти лет.

– Также Могилевским межрайонным отделом Государственного комитета судебных экспертиз проведена баллистическая экспертиза. Несмотря на то, что найденные объекты пролежали в земле более 70 лет и подверглись коррозии, экспертам удалось установить, что предметы являются пулями и гильзами винтовочных патронов Mauser, пистолетных патронов Browning и Luger и изготовлены заводским способом, – рассказала официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская.

Поисковые работы в Могилевской области в рамках расследования уголовного дела по геноциду белорусского народа продолжаются.

По информации: газета “Могилевские ведомости”