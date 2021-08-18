Очередной факт выплаты заработной платы «в конвертах» выявлен в Бобруйске

Инспекцией МНС по г. Бобруйску по результатам контрольных мероприятий, проведенных на основании поступившего письменного обращения одного из граждан, были выявлены факты выплаты заработной платы «в конвертах» в одном из ООО, осуществляющего деятельность по созданию рекламы.

- В ходе проведенного анализа было установлено, что ООО в 2020 году и I квартале 2021 года не производило удержание и перечисление в бюджет подоходного налога с физлиц с части зарплаты, выплаченной работникам (сумма доходов работников составила 5,7 тыс. рублей), а также с сумм денежных средств, полученных директором этой организации на хознужды, которые не были использованы на эти цели и не возвращены организации (сумма дохода, оставшегося в его распоряжении директора, составила 12,8 тыс. рублей), - пояснили в пресс-центре инспекции МНС Республики Беларусь по Могилевской области. - Общая сумма не поступившего в бюджет подоходного налога с физических лиц составила 2,4 тыс. рублей.

На основании уведомления налогового органа плательщиком устранены выявленные нарушения, представлены уточненные налоговые декларации (расчеты). Сумма задолженности по подоходному налогу с физических лиц поступила в бюджет в полном объеме.