Очередной «бесправник» задержан сотрудниками ГАИ
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В Бобруйске на улице Минской водитель автомобиля Mitsubishi проигнорировал сигнал ГАИ об остановке и попытался затеряться на ближайшей парковке гипермаркета. Однако его попытка избежать ответственности потерпела фиаско – он был задержан сотрудниками Госавтоинспекции.
Лихачом оказался 27-летний местный житель, который ранее лишен водительского удостоверения за управление в состоянии алкогольного опьянения.
Итог данной поездки – 7 административных протоколов.
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