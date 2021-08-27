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Происшествия

Очередной «бесправник» задержан сотрудниками ГАИ

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Очередной «бесправник» задержан сотрудниками ГАИ

В Бобруйске на улице Минской водитель автомобиля Mitsubishi проигнорировал сигнал ГАИ об остановке и попытался затеряться на ближайшей парковке гипермаркета. Однако его попытка избежать ответственности потерпела фиаско – он был задержан сотрудниками Госавтоинспекции.

Лихачом оказался 27-летний местный житель, который ранее лишен водительского удостоверения за управление в состоянии алкогольного опьянения.

Итог данной поездки – 7 административных протоколов.

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