Очередной «бесправник» задержан сотрудниками ГАИ

В Бобруйске на улице Минской водитель автомобиля Mitsubishi проигнорировал сигнал ГАИ об остановке и попытался затеряться на ближайшей парковке гипермаркета. Однако его попытка избежать ответственности потерпела фиаско – он был задержан сотрудниками Госавтоинспекции.

Лихачом оказался 27-летний местный житель, который ранее лишен водительского удостоверения за управление в состоянии алкогольного опьянения.

Итог данной поездки – 7 административных протоколов.