Очередное заседание Конституционной комиссии состоится 26 мая, сообщили в рабочей группе по информационному обеспечению деятельности Конституционной комиссии.

На заседании будут рассмотрены вопросы о конституционном статусе Всебелорусского народного собрания и конституционные положения о системе местного управления и самоуправления.