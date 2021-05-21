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VI Всебелорусское собрание

Очередное заседание Конституционной комиссии состоится 26 мая

БелТА 71 0

Очередное заседание Конституционной комиссии состоится 26 мая

Очередное заседание Конституционной комиссии состоится 26 мая, сообщили в рабочей группе по информационному обеспечению деятельности Конституционной комиссии.

На заседании будут рассмотрены вопросы о конституционном статусе Всебелорусского народного собрания и конституционные положения о системе местного управления и самоуправления.

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