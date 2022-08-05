Очередная волна коронавирусной инфекции может прийти в Беларусь в сентябре. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Коронавирусная инфекция становится все более сезонным заболеванием. "Очередного подъема заболевания стоит ожидать в сентябре: когда большинство белорусов вернутся за студенческую скамью, на рабочие места, а пенсионеры приедут с дач. То есть условий для этого заболевания будет больше", - сказал министр.

Однако причин для паники нет, подчеркнул Дмитрий Пиневич. С большой долей вероятности основная часть новых кейсов придется на омикрон-штамм. "Он переносится гораздо легче. Тем не менее рекомендую тем, кто еще не привился, сделать это. Начиная со следующей недели мы планируем нарастить темпы бустерной вакцинации. Полагаю, с теми показателями вакцинации, которых мы достигли к этому времени, никаких катастрофических последствий не ожидаем. Штамма, похожего на дельту, также не ожидаем. Система здравоохранения к подъему заболевания полностью готова", - подчеркнул министр здравоохранения.

Руководитель ведомства призвал белорусов не игнорировать меры профилактики, направленные на сдерживание заболевания. "За время с начала пандемии, пожалуй, каждый из нас выучил их хорошо: социальное дистанцирование и вакцинация. Что касается выбора вакцин, то все зарегистрированные в Беларуси препараты доказали свою эффективность. Даже когда была самая тяжелая волна, я не единожды обращал внимание, что те, кто вакцинирован, в реанимацию, как правило, вообще не попадали. Недавно мы зарегистрировали кубинскую вакцину. В будущем планируем ее использовать для детей. Хотя та же китайская вакцина эффективна для детей с 5 лет", - резюмировал Дмитрий Пиневич.