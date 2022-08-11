Очередная схема мошенников: предлагают свидание в театре и дают ссылку на поддельный сайт

В Беларуси очередная волна киберпреступлений, связанных с хищением денежных средств через фишинговые ссылки. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Мошенники находят своих жертв на популярных сайтах знакомств. Они используют фотографии привлекательных девушек и предлагают мужчинам отвести их на свидание в кино или театр. При этом советуют оплатить билеты в режиме онлайн, пока их не раскупили. Мошенники сбрасывают ссылки на сайты учреждений культуры, которые оказывают поддельными.

"Злоумышленники создают сайты, доменные имена которых похожи на названия оригиналов. Внешне ресурсы напоминают настоящие, но сделать заказ или оплатить услугу с их помощью невозможно. Жертвы переходят на фишинговый сайт и, следуя указаниям программы, вводят в появившееся окошко реквизиты платежных карт. Преступники перехватывают эти данные и опустошают их счета одним или несколькими переводами. Остановить утечку средств владельцы не успевали. В среднем они теряли одну-две тысячи рублей", - рассказал заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности КМ МВД полковник милиции Кирилл Вяткин.

За несколько месяцев от действий киберпреступников пострадали около сотни жителей разных регионов страны. Сотрудники правоохранительных органов не отрицают, что жертв может быть значительно больше. "В одном из случаев молодой человек ввел на фейковом сайте данные своей карты и получил уведомление о том, что заказать билеты сейчас невозможно. Дальше программа запросила реквизиты другого платежного средства якобы для возврата денег. Все эти сообщения, разумеется, сгенерировали сами преступники: как владельцы сайта, они могли отправить пользователю любой текст. Если бы парень проверил сумму на счете, он бы убедился, что никакого списания и не было. Вместо этого послушно ввел номер карты своей сестры. В итоге без гроша остались оба", - добавил Кирилл Вяткин.

Правоохранители рекомендуют самостоятельно открывать онлайн-платформы нужных ресурсов и не переходить по ссылкам, которые присылают незнакомцы.