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Очередная победа ХК «Динамо-Шинник»

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Очередная победа ХК «Динамо-Шинник»

В третьем матче домашней серии "бобры" на льду "Бобруйск-Арены" одержали уверенную победу со счетом 4:1 над ХК "СКА-1946"

Фото Александра Анташкевича

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