Очередная победа ХК «Динамо-Шинник»
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В третьем матче домашней серии "бобры" на льду "Бобруйск-Арены" одержали уверенную победу со счетом 4:1 над ХК "СКА-1946"
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