Очередная партия антигенных тестов для диагностики COVID-19 поступит вскоре в Беларусь, сообщил координатор программ ВОЗ по инфекционным заболеваниям Странового офиса Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Вячеслав Граньков.

"В ближайшее время мы ждем одну из очередных партий этих тестов, - сказал Вячеслав Граньков. - Это будут те тесты, которые рекомендованы ВОЗ". Он добавил, что тесты закупаются по линии Глобального фонда и будут использоваться в качестве дополнения к существующим возможностям тестирования.

Координатор программ ВОЗ напомнил, что Всемирная организация здравоохранения разрешила применение так называемых быстрых антигенных тестов. "Эти методы были одобрены в дополнение к используемым ПЦР-методам и рекомендованы там, где ПЦР или невозможно, или сложно провести, или оно недоступно, либо требуется очень быстрое решение о наличии у человека инфекции COVID-19", - пояснил он.

Вместе с тем Вячеслав Граньков заметил, что период времени, когда ПЦР-тесты и антигенные тесты позволяют эффективно выявлять вирус, разный. "Для ПЦР-тестов - это "окно" достаточно большое. Быстрые тесты имеют более ограниченное, узкое "окно", и до появления симптомов они могут не показывать (наличие вируса. - Прим. БЕЛТА), быть ложноотрицательными. Точно так же и через несколько дней после того, как количество вируса в крови падает, - эти быстрые антигенные тесты также могут быть ложноотрицательными. Тем не менее они очень удобны и рекомендованы ВОЗ к использованию в определенных ситуациях", - заметил он.