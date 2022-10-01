Очередная ничья ФК «Белшина»
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В матче 23 тура чемпионата страны по футболу «красно-черные», уступая по ходу встречи ФК «Динамо-Брест» 0:2, сумели свести матч к боевой ничье – 2:2
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