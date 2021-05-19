Очередь желающих вакцинироваться составляет около 460 тысяч человек

Очередь желающих вакцинироваться в Беларуси сейчас составляет около 460 тыс. человек. Об этом заявил сегодня заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, отвечая на вопросы депутатов.

"Система здравоохранения не может сказать стоп коронавирусной инфекции. Она сконцентрирована на том, чтобы новые, передовые методики, которые есть в мире, внедрялись нашими врачами, - сказал Игорь Петришенко. - Мы научились противостоять этой беде, и мы проводим активную вакцинацию населения. Это дает положительный эффект. Первую прививку получили 356 тыс. человек, вторую - 256 тыс. Очередь у нас сейчас около 460 тыс. желающих среди населения. Будем эту работу проводить и надеемся, что к осени выйдем на вакцинирование 5 млн человек".