Очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий в Беларуси за 5 лет сократилась почти на 10%

Рост объемов строительства позволил сократить очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий. Об этом сегодня в Кобрине сообщил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович, передает корреспондент БЕЛТА.

"С 2017 по 2021 год наблюдается устойчивый рост объемов жилищного строительства. За пятилетку введено в эксплуатацию 20,4 млн кв.м общей площади жилья. В результате принимаемых мер количество состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий ежегодно снижается. Так, на начало 2017 года было 678 тыс. человек, в том числе 318 тыс. молодых семей. На начало 2022 года на учете состояло уже 616 тыс. граждан, среди них 286 тыс. молодых семей", - обратил внимание Руслан Пархамович. Он добавил, что увеличивается и обеспеченность квадратными метрами. Например, по итогам 2017 года этот показатель на одного человека был 27,1 кв.м, а в 2021-м - 28,9 кв.м.

В Беларуси в 2022 году должно быть построено 4,2 млн кв.м жилья, из которых 1,2 млн кв.м - с использованием государственной поддержки. В январе - сентябре, по предварительным данным, ввели в эксплуатацию 2 млн 870 тыс. кв.м. С господдержкой построено 907 тыс. кв.м жилья. "Одним из важных направлений жилищной политики остается обеспечение жильем состоящих на учете нуждающихся многодетных семей и других социально уязвимых категорий граждан, а также военнослужащих, - подчеркнул министр. - В последующие годы планируется наращивать объемы строительства жилья для военнослужащих". В частности, в этом году жильем должны быть обеспечены 8334 многодетных семьи.

В Кобрине сегодня прошло выездное заседание Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания. Центральной темой стала подготовка проекта Кодекса об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. "Мы видим кодекс не как грандиозный революционный документ, а как сбор всех нормативов различного уровня и систематизацию в одной большой книге. Это делается, чтобы было удобно пользоваться строительным законодательством. Это первостепенная наша задача. Думаю, в ближайшее время работа будет завершена и мы получим единый документ, которого ждет вся отрасль", - резюмировал Руслан Пархамович.