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Фотофакт

Очаровательные внуки слепили бабушке крутых снеговиков

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Очаровательные внуки слепили бабушке крутых снеговиков

Вот такую красоту слепили внуки Татьяны Ивановны Соловьевой. Изварин Никита — 14 лет; Соловьев Павел — 8 лет; Соловьева Света — 4 года. И вы, дорогие бобруйчане, можете отослать свое снежное творение нам на почту Babruiskae@gmail.com. Опубликуем на сайте и в газете. Пусть увидят все.

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