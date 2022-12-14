Очаровательные внуки слепили бабушке крутых снеговиков

Вот такую красоту слепили внуки Татьяны Ивановны Соловьевой. Изварин Никита — 14 лет; Соловьев Павел — 8 лет; Соловьева Света — 4 года. И вы, дорогие бобруйчане, можете отослать свое снежное творение нам на почту Babruiskae@gmail.com. Опубликуем на сайте и в газете. Пусть увидят все.