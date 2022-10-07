Оценку нашей работе будут давать люди, а они очень строгие экзаменаторы, — Александр Студнев о новой должности

Александр Студнев утвержден 4 октября в должности председателя Могилевского горисполкома. Накануне его кандидатуру согласовал Президент Беларуси Александр Лукашенко. До нового назначения руководитель длительное время возглавлял крупнейший промышленный центр региона - Бобруйск. О том, какую школу он прошел в городе на Березине, принципах и подходах в работе, а также планах в новой должности Александр Студнев рассказал в интервью корреспонденту БЕЛТА.

- Александр Викторович, как изменился Бобруйск за время вашей работы в городе? Какие вопросы удалось решить?

- Все, что на сегодня сделано в городе, - результат работы сплоченной команды. Уверен, написанная нами история будет в дальнейшем продолжена и приумножена. В должности председателя Бобруйского горисполкома я трудился 5 лет. За это время для города и его жителей совместными усилиями сделано многое, и мне приятно это видеть. В первую очередь появились новые социально значимые объекты. В частности, при помощи и поддержке главы государства за короткое время построены две современные школы и два детских сада с бассейнами, появились новые объекты медицины. Это достаточно серьезный пласт работы, который будет приносить пользу и радовать бобруйчан еще не один год. Более того, эти объекты можно назвать визитной карточкой города, потому что туда вложено много интересных идей, и все они построены с душой.

Достаточно много сделано в части развития инфраструктуры города - построены и продолжают строиться новые дороги и тротуары. В этом году много внимания уделяется ремонту объектов дорожной сети. Еще одна инициатива, которая нашла поддержку среди горожан, - строительство велодорожек и развитие велодвижения. К ней с удовольствием присоединялся и я: всегда приятно проехать по городу на велосипеде, взглянуть на многие вопросы благоустройства улиц и дворов не только из окна автомобиля. Уверен, такой подход позволяет более объективно оценивать, реагировать и решать многие проблемы населенного пункта и его жителей.

- Известно, что за последние годы город существенно прибавил по экономическим показателям. Как этого удалось добиться?

- Неотъемлемой частью работы стало развитие промышленного сектора, и в этом направлении сложилась положительная динамика - заслуга сильной и сплоченной команды руководителей предприятий, которые болеют за свое производство. Большое достижение, которое сегодня можно внести в копилку города, - существенное снижение количества убыточных предприятий. Так, на 1 сентября этого года в Бобруйске их осталось 9, когда на момент моего вступления в должность насчитывалось 26. Как руководитель города я сразу поставил для себя задачу: свести эту цифру к минимуму. Осознание того, что получилось продвинуться в этом вопросе, для меня - определенный этап и успех, за что благодарен нашим руководителям.

Следует также отметить, что Бобруйск вышел на безубыточную работу. Этому во многом способствовало развитие предприятий - их модернизация и внедрение новых идей, которые воплощаются в выпуске интересной и конкурентоспособной продукции. Свидетельством тому стала ее популярность как в нашей стране, так и за рубежом: на сегодня мы завоевали рынки более чем 50 стран мира. И это большой успех: нашу продукцию и технику знают далеко за пределами Беларуси. Уверен, что такая тенденция сохранится и дальше. Так, котируются такие известные бобруйские бренды, как ОАО "Белшина", ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш", ОАО "ФанДОК", любимый всеми ОАО "Красный пищевик", ЗАО "Пинскдрев-Бобруйск". Например, последнее предприятие, наша мебельная фабрика, имеет хорошие перспективы и строит уверенные планы, причем для их реализации есть все составляющие - ориентир на современные тенденции и подходы в производстве, загруженность предприятия, стабильная заработная плата, квалифицированные специалисты. Уверен, что у них большое будущее.

Хочется еще раз подчеркнуть: развитие города в целом нельзя рассматривать отдельно от развития предприятий. Благодаря такому подходу Бобруйск стал лучшим в Могилевской области по социально-экономическому развитию за 2021 год. И это вызывает искренние чувства благодарности. Я хочу сказать огромное спасибо всем руководителям города за совместную работу, а также за те минуты успеха, которые мы достигали вместе. Уверен, что команда, которая продолжит все эти начатые дела, справится с поставленными задачами и город Бобруйск будет еще ни раз звучать с высоких трибуны, а люди получат заслуженное признание.

- Какой опыт вы наработали в Бобруйске, насколько он для вас ценен и значим?

- Бобруйск - это город, где мною пройден определенный жизненный этап. Работая здесь в должности председателя горисполкома, я получил очень хороший жизненный урок. Все начиналось с общения с людьми и установления доверительных отношений, ведь в этом и заложена огромная часть успеха. Если ты идешь навстречу, оказываешь поддержку и помощь людям, которые в тебя верят, тогда и тебе отвечают тем же. И так в любом коллективе - начиная от малого предприятия и заканчивая промышленным гигантом. Люди должны видеть и чувствовать поддержку всей вертикали власти - от руководителя города до главы государства. В этом случае у них появляется совсем другое отношение и стимул к работе, они прекрасно понимают, что социально защищены, имеют стабильный заработок, рабочее место, дети ходят в детские сады и школы. Что можно еще желать? Это уже та часть успеха, которая позволяет сегодня с уверенностью смотреть в будущее.

- Могилев также сыграл немаловажную роль в вашей жизни. С какими чувствами и мыслями вы возвращаетесь в родной город?

- Как бы ни было тяжело прощаться с Бобруйском, сегодня есть новые задачи, которые поставлены Президентом. Могилев - это областной город и задачи там на порядок выше, предстоит сделать многое. Однако самое главное - и Могилев, и Бобруйск - это основа всей Могилевской области. Поэтому совместная задача этих городов - сделать регион краше, комфортнее, экономически устойчивее. Бюджет области должен наполняться средствами, а могилевские земли - новыми значимыми объектами, интересными идеями и проектами.

Могилев для меня не чужой город - здесь я родился и вырос, учился и начинал трудовую деятельность. Из областного центра я уехал 10 лет назад, из них 4,5 года провел в Минске. Поэтому если Могилев - это большая родина, Бобруйск - малая. Основные черты характера и сочетание определенных профессиональных качеств мне дал именно Могилев. В первую очередь я благодарен тем учителям, которые поверили в меня. Сегодня мне также доверили серьезное место работы, где у меня задача только одна - трудиться и радовать этими успехами горожан, чтобы им было комфортно жить.

Уверен, что впереди - новые идеи и инициативы, и в областном центре появится еще больше моментов, которыми стоит гордиться. Много сделано моим предшественником, уважаемым Владимиром Михайловичем Цумаревым, это отметил и глава государства. Но предстоит сделать еще больше.

Для начала в новой должности стоит осмотреться. Десять лет, которые я трудился за пределами областного центра, пролетели незаметно, а за это время город расцвел и похорошел. С полной уверенностью хочу сказать, что на сегодня стоит задача сделать Могилев еще краше, приумножить уже созданные здесь традиции и усердно работать на благо нашего любимого города.

- Какими принципами вы руководствуетесь в своей работе, кто станет главным цензором сделанного или несделанного?

- В первую очередь в работе и в личной жизни не терплю лжи во всех ее проявлениях. Бывают разные жизненные ситуации, я это прекрасно понимаю. Задача у всех одна, однако ее можно по-разному выполнить: например, сказать, что она реализована, а по факту нет. Для меня важны четкость, исполнительская дисциплина и конечный результат. Именно эти ориентиры и качества необходимы для достижения поставленных целей. Считаю, что главный принцип в работе исполнительной власти - открытость. На сегодня такой подход правильный и необходимый: люди должны знать руководителей своих городов и регионов. Нам необходимо говорить обо всем, в том числе о негативных моментах, надо идти впереди. Это общение, обоюдный интерес должны нестись в массы. Потому что именно люди будут давать оценку всей нашей работе, а они - достаточно строгие экзаменаторы.

Юлия Евменькова,

БЕЛТА.