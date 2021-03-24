Оценка благосостояния, политика и доверие к СМИ – Мусиенко прокомментировал итоги масштабного соцопроса

Согласно социсследованию материальное положение за последний год не изменилось у 29,2% белорусов, улучшилось и немного улучшилось - у 14,9%.

"Обращает на себя внимание то, что это в ковидный год. Стоит Европа, локдауны, люди сидят по домам, не работают. У нас считают, что материальное положение улучшилось и немного улучшилось порядка 15% населения. Надо учесть, что это при опросе практически 10 тыс. человек. Это очень серьезная цифра. И то, что не изменилось, - тоже высокая цифра. И это, конечно, приятно. В принципе это отвечает происходящему, потому что мы по большому счету не увидели в своей жизни таких уже кардинальных изменений. Мы не ощущаем того, как сегодня живет Европа. Там, если хочешь выехать из дома - надо в полицию СМС отправить и тебе разрешат. Хочешь сходить в магазин, за носками, - надо записаться и тебе по спискам и по времени разрешат войти. Надо разрешение брать сходить в поликлинику, аптеку. Мы так не живем. И те люди, которые говорят про ухудшение, не понимают, как это бывает на самом деле. Просто надо ставить камеры в Брюсселе, Берлине … снимать жизнь города, а потом транслировать на экранах наших городов, как и в обратную сторону - показывать нашу жизнь и дороги, полные машин. Там этого нет. В этом у нас есть большое упущение, что мы сравнительную жизнь не показываем. Когда людей без масок бьют по голове. Для нас это дико, а там это норма. Итальянцы хотят на отдых в Беларусь в наши санатории. Ведь люди уже 9-10 месяцев находятся в изоляции и под тотальным контролем", - рассказал Сергей Мусиенко.

И только у 1% интервьюируемых совсем не нашлось ответа. "То есть, этот вопрос волнует людей, это затрагивает всех", - отметил директор EcooM.

Респондентам также предлагалось ответить на открытый вопрос: если ваша жизнь ухудшается, кто в этом виноват? "Нет ответа у 32,8%. Косвенно это говорит о том, что жизнь и не ухудшается. Этого вопроса для людей не стоит. И виноваты мы сами - ответили 16,9%. Это, конечно, обращает на себя внимание. Потому что 25 лет назад мы считали, что это государство перед всеми виновато, а только не мы. То есть этот ответ говорит о том, что произошло изменение социального мышления, происходят глобальные сдвиги. Традиционно обвинение государства - 7,4%. Но заметьте, политическая оппозиция набирает уже 7,3%. То есть ее призывы ухудшить нашу жизнь поняты людьми: крики о том, что надо остановить предприятия, надо сделать нам хуже, санкции ввести. А против кого санкции? Против нас? Вербальная экономическая интервенция с отрицательным результатом! Чем больше эта прослойка политической оппозиции будет заниматься подобными вещами, этот процент будет расти. И заметьте, Президент страны - 4,5% - это при опросе в 10 тыс. человек. Это говорит о многом. И 2,9% опрошенных считают, что правительства других стран виноваты, что мы живем хуже. Ведь мы видим активные призывы правительств других стран сделать нам хуже, видим вмешательство в наши дела и люди это тоже отмечают. По сути это отражение того, что происходит", - отметил Сергей Мусиенко.

Важный момент, вина на органы местной власти возлагается 1% белорусов, на предпринимателей - 0,2%. "Понимаете, мы сразу говорим виновато государство, Президент. А ты посмотри вокруг себя, на свое предприятие, свое окружение. То есть мы сразу переносим на очень высокий уровень. Кран протек - так сразу писать Президенту. Не убрали во дворе - возьми лопату, метелку и убери сам. Нет, это власть виновата. И вот этот огромный разрыв, что практически 17% возлагают вину на себя, а вот про предприятия, местную власть как-то особо не вспомнили. Такое ощущение, что их не видно, не слышно. Чуть что, сразу Президент или государство в целом. Но в чем они провинились, в чем эта вина? Очень серьезный вопрос. И то, что олигархи и мафиози получили по 0,1%, - тоже очень показательно. Если взять страны-соседи - Россию, Украину, то ответ будет совершенно другой. Понимаете, это же открытый ответ. Но нет у нас олигархов и мафия не мешает", - констатировал директор EcooM.

Если в ближайшем будущем экономическая ситуация ухудшится, то 63,5% белорусов отметили, что будут самостоятельно искать путь улучшения своей жизни. "Это тот вопрос, на который обратил внимание Президент, когда выступал на Всебелорусском народном собрании. Он по памяти эту цифру привел. Она на самом деле обращает на себя внимание и запоминается. И это огромный успех, на мой взгляд. То есть люди осознают, что многое зависит от каждого лично. И это уже очень высокий процент. Значит, развитие государства и общества идет в правильном направлении. Люди все больше осознают, что им не надо просто сидеть и терпеливо ждать лучших времен. И очень маленькие цифры: стану участником экономических забастовок - 1,1%, политических стачек - 0,3%, примкну к организации, добивающейся смены власти путем выборов, - 4,6%. Я люблю такого рода вопросы, потому что они косвенно дают ответ о той группировке, которая оппозиционно мыслит и хочет смену режима или формы правления страной. Фактически это ответ о ядре порядка 6% активных сторонников не совсем правильных каких-то изменений", - подчеркнул эксперт.

Около 2 тыс. ответов поступило на вопрос: что необходимо для разрешения проблем, стоящих перед белорусским обществом сегодня? "Это открытый вопрос, трудоемкий к обработке. Поэтому и задержка по времени была между сбором информации. Никакой искусственный интеллект не поможет их отбирать. Здесь такие дискуссионные ответы. Обращает на себя внимание избрание нового Президента - 6,8%. Мы в предыдущем вопросе по-другому совершенно заданному видели такого рода ответ. Повышение уровня патриотического воспитания и идеологии - 5,8%. Это то, что сейчас на острие. А это же опрос февральский. Думаю, что на сегодня общество уже более созрело к этой работе, которую мы вести должны в целом. И происходившие события тоже сказались. Ответ - достойная оплата труда - 7,2%. А насколько она недостойная? Ведь во многом ты работаешь - ты и получаешь. В сравнении с многими странами мы получаем достойно. Пусть это и меньше, но меньше платим и за коммунальные услуги. Или бесплатная медицина, которая перекрывает это все, - сказал Сергей Мусиенко. - Диалог с властью и умение находить компромисс - 4,8%. Это вопрос к тем людям, которые не хотят его находить, которые выходят на дорогу, когда ты после работы не можешь ребенка забрать из садика или свое время нормально провести в субботу. Люди сами обращают внимание, что умение находить компромисс обоюдоострое. Не только власть должна его искать, но и противная сторона. 3,9% хотели бы остановить массовые протесты. 2,6% считают национальное единство важным фактором, на который следует обратить внимание".

За изменение формы правления в сторону парламентской республики выступают 0,7% опрошенных. Вернуться к Конституции 1994 года пожелали только 0,2% белорусов. "Мы ее не пересматриваем кардинально и это соответствует запросу общества. Мы это видели и из других ответов. Да, какая-то корректировка, все-таки четверть века прожили. Но опять же спокойно, с привлечением максимально возможного количества экспертных мнений", - отметил директор EcooM.

Далее в опросе идут вопросы страноведческого блока. В частности, респондентам предлагалось оценить действия стран и объединений по отношению к событиям в нашей стране. "56,1% белорусов считают, что отношения с Россией развиваются положительно и скорее положительно. И это объективно отвечает ситуации, потому что мы видим поддержку со стороны России. Скорее отрицательно и отрицательно - невысокий процент - 9% и 7,5 соответственно. Это показательно. Что очень сильно отличается в целом от отношения к действиям Европейского союза. Заметьте, отрицательно и скорее отрицательно практически 40% при 30% затруднившихся и только положительно - 7,3%. Конечно, действия США еще меньше положительно и скорее положительно оценивают 11,6%. Потому что та политика, которую они проводят, большей частью общества не понимаема. Что кардинально тоже отличает отношение к позиции Китая. Более 45% считают ее положительной. Это сопоставимо с Россией. Отдельно страны Балтии. И в целом, и по отдельности их оценка очень низкая. Положительно их позицию оценивают только 4,6% тех пресловутых, о которых мы говорили. Скорее положительно - 8,5%. Позицию Польши население также четко понимает. В Украине и Великобритании также превалирует отрицательная цифра. То есть, когда страны занимают какую-то антипозицию, непонятно почему, это люди замечают. Это не проходит незамеченным. Вы позволяете себе плохо относиться к нашей стране и мы это видим. Оценка людей на счет этого - однозначна", - акцентировал эксперт.

Третий важный блок касается СМИ. И здесь, к слову, у интервьюеров возникли некоторые вопросы к опрашиваемым. "При проведении этого блока опроса мы столкнулись с интересной вещью, которую изначально не учли даже при формулировке этих вопросов. Потому что происходит развитие и интеграция коммуникаций. Условно говоря, в чем вопрос: а YouTube - кто в этом раскладе? К нему обращаются часто и подписаны на то же телевидение на YouTube. В этот момент что они смотрят? Дилемма такая возникла. Это не социальные сети и не информационные и новостные сайты, не мессенждеры. Раньше этого явления не было. Сейчас телеканалы, как и другие СМИ, есть в Telegram, других социальных сетях. Люди на них подписаны и происходит смешение, коллаборация различных форм подачи контента. Я думаю, что это надо будет обсуждать, этот вопрос выяснять со специалистами СМИ", - акцентировал директор EcooM.

На вопрос: какие источники информации вы используете, белорусы ответили следующим образом: социальные сети - 38,9%, телевидение - 57,2%, информационные и новостные сайты - 52,3%, мессенджеры - 38,7%, печатная пресса - 27,6%, радио - 14,3%. "И далее - достоверность, оперативность, актуальность. Тоже, на мой взгляд, показательный вопрос. Посмотрите, оперативность: социальные сети - 39%, мессенждеры - 37,2%. Но достоверность соответственно 19,2% и 15,4%. А печатная пресса здесь пользуется большим уважением и доверием - 37,8%. Потому что это проходит через сито "редактор-замредактора-выпускающий-корреспондент-корректоры". Потому что в мессенджере кто за этим следит? Скорость есть, но что дальше? То есть ты можешь быть подписан на десяток таких каналов, но на счет их достоверности у тебя очень большие вопросы, - добавил Сергей Мусиенко. - И мы смотрим актуальность: у социальных сетей - 24,1%, телевидения - 34,8%, информационных и новостных сайтов - 33,6%, печатной прессы - 35,4%. В принципе они доверием пользуются. Что касается радио - затруднилось ответить 45,6%. То есть или не слушают вообще, или слушают какую-то музыкальную волну, которая не является источником информации. Мы видим те процессы, которые происходят на наших глазах, и из нашей жизни радио уходит. Хотя мы замечаем, что радио делает эфиры и выкладывает видео в сеть. И они уже становятся тоже информационно-новостными сайтами. Возможно, за счет этого оно и имеет такую существенную долю".

Если говорить об источниках получения информации белорусами, то на телевидении 50,2% отводится политике, происшествиям - 42,3%, здоровью и медицине - 39,7%, развлекательной информации - 39,2%, экономике - 36,7%, спорту - 32,8%. В печатной прессе верхние позиции занимают здоровье и медицина, а также политика и экология - 34,8% и 28,9% соответственно. Информационные и новостные сайты: происшествия - 45,3%, спорт - 33,6%, развлекательная информация - 27,4%.

"Люди заметили изменения в подаче политических передач, новые лица, которые появились. Все это скорее всего сыграло свою роль. Да, политика может уйти с первого места и там останутся происшествия. Но, заметьте, сейчас такая ситуация. В печатной прессе тоже с отрывом медицина и политика. Также людей волнует тема экологии. Это ситуативно, когда перебои с водой. И в печатной прессе, на телевидении, на информационных и новостных сайтах это находит быстрое отображение, объяснение, что происходит, карта точек, куда воду подвозят. Заметьте, спорт в прессе на предпоследнем месте. И это тоже понятно, - уточнил эксперт. - В социальных сетях лидирует развлекательная информация. Удобно посмотреть расписания кинотеатров, театров, какого-то концерта. Это очень доступно - в транспорте едешь и читаешь. Кроме того, здоровье и медицина также присутствует - это третье место. То же самое и в мессенджерах".

По радио происшествия слушают 4,4% опрошенных, культурные новости узнают 4%, развлекательной информации отводится 3,9%.