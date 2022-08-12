Оценить качество предоставления социальных услуг может любой житель района

Оценка качества предоставления социальных услуг является важнейшим элементом системы социальной защиты населения. Она не только позволяет проводить контроль качества обслуживания, предоставляет базу для анализа и принятия управленческих решений, но и обеспечивает обратную связь.

В целях повышения эффективности работы с гражданами, качества обеспечения жизнедеятельности населения, формирования системы рейтинговой оценки создан и функционирует портал рейтинговой оценки организаций, оказывающих услуги, обеспечивающие жизнедеятельность населения, и (или) осуществляющих административные процедуры, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 13.11.2019 № 765 « О портале рейтинговой оценки».

Доступ к порталу рейтинговой оценки является свободным и бесплатным качество-услуг.бел. Его пользователями являются: граждане; государственные органы и организации, иные субъекты, оказывающие услуги и (или) осуществляющие административные процедуры, зарегистрированные на портале рейтинговой оценки на добровольной основе.

На портале создана удобная система навигации. Чтобы поставить оценку, необходимо зарегистрироваться на портале, иначе вы сможете только просматривать сформированный рейтинг, инфографику и участвовать в размещенных на сайте опросах. Для заполнения анкеты о качестве работы нужной организации, в частности учреждения социальной защиты «ТЦСОН Первомайского района г. Бобруйска», ищите ее любым из четырех способов:

- с помощью поисковой строки;

- в перечне организаций;

- по сферам жизнедеятельности и категориям;

- в рейтинге.

На странице нужной организации необходимо нажать кнопку «Оценить». Критерии оценки:

- простота и понятность процесса получения услуги;

- доступность информации о порядке ее предоставления;

- соблюдение установленного срока;

- вежливость и доброжелательность сотрудников.

Приглашаем жителей города поделиться на портале рейтинговой оценки своим мнением о качестве оказания услуг ТЦСОН Первомайского района г. Бобруйска.

Администрация УСЗ «ТЦСОН Первомайского района г. Бобруйска»