Обзор уличной сети Бобруйска 105-летней давности

Справедливо будет начать обзор уличной сети нашего города 105-летней давности с расходящихся лучами от крепости. Но начало им давала фактически сама цитадель, тоже обустроенная и имевшая собственную уличную планировку. Причем в отличие от городских крепостные улицы с приходом германцев в 1918 году свои названия практически не поменяли.

Военные названия везде одинаковы

Внутри цитадели, прорезая ее насквозь от Минских до Рогачевских ворот, была мощеная камнем Гренадерская (сегодня – Т. Нарбута) улица. Перекрестки с ней образовывали мощеные же: в южной части – Пехотная (сегодня – Историческая), в центральной – Кавалерийская (сегодня – Дунина-­Марцинкевича) и Артиллерийская (сегодня – Оппермана) улицы.

Слева от Гренадерской, между Пехотной и Кавалерийской, располагались в трех казармах в южной части главная команда ландверного корпуса, а в одном здании в восточной части, справа от Гренадерской, тоже между этими улицами – служба телефонии. Неподалеку находилась церковь А. Невского.

В центральной части территории крепости, между улицами Пехотной (Исторической) и Кавалерийской (Дунина-­Марцинкевича) действовало некое бюро карточек – Kartenstelle III. Севернее него, между 2-м и 3-м полигонами фортеции, был размещен автомобильный парк немецких войск, а к западу от центра крепостной территории, между улицами Кавалерийской (Дунина-Марцинкевича) и Артиллерийской (сегодняшней К. Оппермана), находился помывочный пункт. Территория цитадели включала также форт «Фридрих Вильгельм» на юге, башню Оппермана на юго-западе, пионерный (саперный) парк на северо-востоке и лесной склад на юго-востоке, к которым вели в основном грунтовые дороги-­улицы.

Уважили царей, но не во всем

Радиусами от крепости устремлялся на запад добрый десяток улиц. Все они сохранились и сегодня. Единственное, что следует отметить: некоторые наиболее протяженные магистрали нашего города, пересекавшие радиальные улицы, были поделены на части, каждая под своим названием. Например, нынешняя Октябрьская состояла из Татьяновской (к югу) и Горботовской (к северу) улиц, сегодняшняя улица Пушкина соответственно носила названия Пушкинской и Островской, Советская таким же образом делилась на Романовскую и Боровую, а нынешняя Чонгарская – на Ольховскую и Клусскую (?). Так вот на углу улиц Лукской (Ленина) и Горботовской (Октябрьской, 2-й части), на месте сегодняшнего магазина «Доброном», находилась городская электростанция.

Своеобразным водоразделом частей длинных улиц служила центральная Николаевская (ныне Пролетарская). На ней, между Татьяновской (Октябрьской) и Ново-Солдатской (Пионерской) располагалась при немцах городская тюрьма. Там же на Николаевской, в нынешнем терапевтическом корпусе больницы имени В. Морзона, функционировала еврейская больница.

Одной из центральных в Бобруйске была и Гоголевская улица. На углу ее с Боровой (Советской), на месте сегодняшнего жилого дома, размещалось, например, земское управление, а на углу с Белорусской (Социалистической), на месте тоже жилого дома, – участок военной охраны №2. Как ни удивительно, но германские власти по приходе в Бобруйск переименовали историческую и со вполне лояльным названием Муравьевскую в Белорусскую. Но об этом речь пойдет ниже.

Весьма важной оставалась и при оккупантах улица Присутственная (ныне Интернациональная). На ее пересечении с Пушкинской, на месте сегодняшнего жилого дома, дислоцировались городские полиция, милиция (была и такая!) и пожарная команда. Кроме того, городская полиция занимала еще здание на углу Присутственной (Интернациональной) и Романовской (Советской, 1-й части), на месте нынешнего жилого дома. Там же на Присутственной, только между Пушкинской (Пушкина) и Татьяновской (Октябрьской, 1-й частью), на месте теперешнего офисного здания, действовала городская управа (мэрия).

На других бобруйских улицах-лучах посланцы кайзера Вильгельма тоже освоились по-хозяйски.

На Семеновской (сегодня Московской), между Белорусской (Социалистической) и Романовской (Советской), в здании нынешнего кафе «История» развлекал публику немецкий кинотеатр. На месте сегодняшнего жилого дома на бывшей Столыпинской (ныне Либкнехта), между Алексеевской (Урицкого) и Ольховской (Чонгарской, 1-й частью), обреталась совсем не игривая тайная полевая полиция – Geheime-Feldpolizei. На улице Слуцкой (сегодня Дзержинского), между Алексеевской (Урицкого) и Ольховской (Чонгарской, 1-й частью), в доме под названием «Порт Артур» квартировал некий сырьевой отдел.

Завершая рассказ о бобруйских улицах, прорезающих город на Березине с запада на восток, отмечу некоторые трудности в понимании германскими захватчиками сути нашей топонимики: они назвали улицу Курляндской – Kurlandska strasse, полагая, что она наименована в честь части древней Ливонии – исторической области Латвии; на самом деле до оккупации улица называлась Курлянд­чикова (сегодня – Садовая) и вела на хутор Курляндчики.

Александр Казак.

Иллюстрация из открытых

источников интернета.