Обзор театральных событий с 25 по 31 января

30 января в 12:00 для маленьких зрителей состоится сказка «Заветное желание». В сказочке, как это обычно бывает, есть те, собираются испортить новогодний праздник и те, кто не позволят этому произойти. Кикимора собирается всех детей лишить праздника и превратить в своих подданных. Но обязательно найдутся в лесу те, кто, преодолев свой страх, одержат победу.

30 января в 12:00 для маленьких зрителей состоится сказка «Заветное желание». В сказочке, как это обычно бывает, есть те, собираются испортить новогодний праздник и те, кто не позволят этому произойти. Кикимора собирается всех детей лишить праздника и превратить в своих подданных. Но обязательно найдутся в лесу те, кто, преодолев свой страх, одержат победу.

31 января в 12:00 приглашаем детей и родителей на сказку о царе Салтане и прекрасной царевне Лебеди. «Три девицы под окном пряли поздно вечерком», ну а царь со своей свитой проходил мимо и услышал, о чём мечтали девицы. Слова последней из сестёр, о том, что она родила бы сына царю, если бы была царицей, понравилась ему больше всего. И каждая из девиц получила то, о чём мечтала. В результате у царя появилась ткачиха, повариха и жена, которая вскоре родила ему сына. Но, всегда всему мешает зависть, и ткачиха с поварихой, воспользовавшись отсутствием царя, оклеветали царицу, и её с младенцем бросили в море, запрятав в бочку. Но сказки тем и хороши, что в них добро всегда побеждает зло. После всяких приключений царевич со своей мамой-царицей зажили прекрасно, благодаря чудесной царевне Лебеди, которую царевич спас от злого колдуна. Страшный обман сестёр открылся, а царь приехал к своему сыну и жене. Добрая, красивая сказка учит быть справедливыми, добрыми и верить в чудеса.

31 января в 18:00 завершит неделю детектив «8 любящих женщин». Под Рождество в старинном особняке собирается вся семья, внешне всё выглядит трогательно и мило. Единственный мужчина, живущий в этом доме, глава семьи найден в своей комнате с ножом в спине! Телефонные провода, как и провода зажигания в машине, перерезаны, ворота занесло разыгравшейся метелью, до ближайшего населённого пункта очень далеко, сообщить в полицию о случившемся невозможно, чужих в доме не было и нет никого, значит… убийца кто-то из присутствующих! И восемь «любящих» женщин берутся за расследование сами. О, какие тайны открываются в процессе этого «расследования», какие пикантные ситуации возникают по ходу! Ну а финал окажется совершенно неожиданным!

Театр готовит так же множество других сюрпризов для своих зрителей. Следите за афишей на официальном сайте учреждения teatr-bobr.by и Вы точно ничего не пропустите. Свои отзывы Вы можете оставлять в любой из наших социальных сетей: