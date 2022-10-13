Объявлена новая дата коронации Карла III

Коронация Карла III состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, сообщает The Guardian.

Как передает издание, король и королева-консорт будут коронованы на службе, которая сохранит исторические элементы прошлых коронаций, но также будет соответствовать духу времени.

Чарльз будет помазан святым маслом, получит державу, коронационное кольцо и скипетр, затем будет коронован величественной короной Святого Эдуарда и благословлен во время церемонии. Камилла также будет помазана святым маслом и коронована.

Ранее сообщалось, что коронация Карла III пройдет 3 июня 2023 года.