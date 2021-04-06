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Общество

Объявлен старт Национального конкурса «Предприниматель года»

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Объявлен старт Национального конкурса «Предприниматель года»

В соответствии с Постановлением Совета Министров от 17 марта 2016 года № 207 Министерство экономики объявляет о старте с 1 апреля 2021 года Национального конкурса ”Предприниматель года“.

По итогам конкурса в каждой области и в городе Минске специально созданные оргкомитеты (жюри), в состав которых войдут известные предприниматели и представители органов госуправления, определят лучших бизнесменов в номинациях:

  • Успешный старт;
  • Стабильный успех (допускается участие крупных предприятий);
  • Эффективный бизнес в сфере производства;
  • Эффективный бизнес в сфере услуг;
  • Эффективный индивидуальный бизнес (участвуют индивидуальные предприниматели).

Предприниматели, желающие принять участие в конкурсе, должны направить свои заявки в соответствующие органы исполнительной власти (по месту государственной регистрации) – в горисполком, администрации районов города.

Прием заявок будет осуществляться до 1 июня 2021 года. Участие в конкурсе бесплатное. Образец заявки на участие в конкурсе. Подробнее о конкурсе.

Прием заявок субъектов предпринимательства г. Бобруйска осуществляют:

  • юридических лиц - управление экономики Бобруйского горисполкома, каб. 502. Контактный телефон: +375225 680039 Пищик Ольга Станиславовна;
  • индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Первомайском районе г. Бобруйска, - сектор экономики администрации Первомайского района г. Бобруйска, каб. 204. Контактный телефон: +375225 777521 Костоянская Елена Анатольевна;
  • индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Ленинском районе г. Бобруйска, - сектор экономики администрации Ленинского района г. Бобруйска, каб. 115. Контактный телефон: +375225 717399 Толкачева Светлана Анатольевна.
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