Объявлен старт Национального конкурса «Предприниматель года»

В соответствии с Постановлением Совета Министров от 17 марта 2016 года № 207 Министерство экономики объявляет о старте с 1 апреля 2021 года Национального конкурса ”Предприниматель года“.

По итогам конкурса в каждой области и в городе Минске специально созданные оргкомитеты (жюри), в состав которых войдут известные предприниматели и представители органов госуправления, определят лучших бизнесменов в номинациях:

Успешный старт;

Стабильный успех (допускается участие крупных предприятий);

Эффективный бизнес в сфере производства;

Эффективный бизнес в сфере услуг;

Эффективный индивидуальный бизнес (участвуют индивидуальные предприниматели).

Предприниматели, желающие принять участие в конкурсе, должны направить свои заявки в соответствующие органы исполнительной власти (по месту государственной регистрации) – в горисполком, администрации районов города.

Прием заявок будет осуществляться до 1 июня 2021 года. Участие в конкурсе бесплатное. Образец заявки на участие в конкурсе. Подробнее о конкурсе.

Прием заявок субъектов предпринимательства г. Бобруйска осуществляют: