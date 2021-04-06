Объявлен старт Национального конкурса «Предприниматель года»

В соответствии с Постановлением Совета Министров от 17 марта 2016 года № 207 Министерство экономики объявляет о старте с 1 апреля 2021 года Национального конкурса ”Предприниматель года“.
По итогам конкурса в каждой области и в городе Минске специально созданные оргкомитеты (жюри), в состав которых войдут известные предприниматели и представители органов госуправления, определят лучших бизнесменов в номинациях:
- Успешный старт;
- Стабильный успех (допускается участие крупных предприятий);
- Эффективный бизнес в сфере производства;
- Эффективный бизнес в сфере услуг;
- Эффективный индивидуальный бизнес (участвуют индивидуальные предприниматели).
Предприниматели, желающие принять участие в конкурсе, должны направить свои заявки в соответствующие органы исполнительной власти (по месту государственной регистрации) – в горисполком, администрации районов города.
Прием заявок будет осуществляться до 1 июня 2021 года. Участие в конкурсе бесплатное. Образец заявки на участие в конкурсе. Подробнее о конкурсе.
Прием заявок субъектов предпринимательства г. Бобруйска осуществляют:
- юридических лиц - управление экономики Бобруйского горисполкома, каб. 502. Контактный телефон: +375225 680039 Пищик Ольга Станиславовна;
- индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Первомайском районе г. Бобруйска, - сектор экономики администрации Первомайского района г. Бобруйска, каб. 204. Контактный телефон: +375225 777521 Костоянская Елена Анатольевна;
- индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Ленинском районе г. Бобруйска, - сектор экономики администрации Ленинского района г. Бобруйска, каб. 115. Контактный телефон: +375225 717399 Толкачева Светлана Анатольевна.