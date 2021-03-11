Объявлен перечень лучших кандидатур от Могилевской области на занесение на Республиканскую доску Почета. Среди них и бобруйские организации
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Определены лучшие кандидатуры на занесение на Республиканскую доску Почета. Этой чести удостоены 15 предприятий Могилевщины.
Среди них:
- ОАО "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов";
- УЗ "Бобруйская центральная больница";
- дочернее унитарное предприятие "Санаторий им. Ленина".
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