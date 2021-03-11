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Объявлен перечень лучших кандидатур от Могилевской области на занесение на Республиканскую доску Почета. Среди них и бобруйские организации

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Объявлен перечень лучших кандидатур от Могилевской области на занесение на Республиканскую доску Почета. Среди них и бобруйские организации

Определены лучшие кандидатуры на занесение на Республиканскую доску Почета. Этой чести удостоены 15 предприятий Могилевщины.

Среди них:

  • ОАО "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов";
  • УЗ "Бобруйская центральная больница";
  • дочернее унитарное предприятие "Санаторий им. Ленина".
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