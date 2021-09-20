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Объявлен конкурс на концепцию белорусского павильона на Венецианской биеннале в 2022 году

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Объявлен конкурс на концепцию белорусского павильона на Венецианской биеннале в 2022 году

Объявлен конкурс на создание кураторской концепции белорусского павильона на 59-й Венецианской биеннале современного искусства в 2022 году. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве культуры.

Цель конкурса - определить кураторскую концепцию национального павильона, а также необходимые организационные мероприятия по проведению выставки для представления белорусского павильона в конкурсе.

Заявки принимаются по 24 сентября. В конкурсе могут участвовать искусствоведы, художники и другие физические лица, имеющие опыт организации и проведения крупных культурных проектов в области выставочной деятельности. Допускаются к участию граждане Беларуси, а также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории республики.

Концепция должна учитывать девиз и тему биеннале ("Молоко снов"), отражать новые оригинальные идеи современного искусства в нашей стране, представлять белорусский павильон на высоком идейно-художественном уровне.

Организаторы конкурса - Министерство культуры и Национальный центр современных искусств. Результаты будут опубликованы на их официальных сайтах после вынесения решения жюри (не позднее 28 октября).

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