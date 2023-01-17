Объявлен городской конкурс рисунков на экологическую тематику

Бобруйская городская и районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды приглашает к участию в ежегодном республиканском конкурсе на лучший детский рисунок на экологическую тематику детей в возрасте от 3 до 10 лет.

На конкурс принимаются рисунки в цветном варианте на листах форматом от А4 до А1, выполненные в любой технике, включая аппликацию, которые характеризуют бережное отношение к природе, сохранение биологического и ландшафтного разнообразия, охрану окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов.

Для участия в конкурсе детский рисунок необходимо направить до 15 февраля 2023 года в Бобруйскую горрайинспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды по адресу: 213826 г. Бобруйск, ул. Советская, 95а.

Каждая работа, представляемая на конкурс, сопровождается информационным листом участника конкурса с указанием наименования учреждения образования, фамилии, собственного имени и возраста автора, почтового адреса и контактного телефона одного из родителей/опекуна.

Конкурс проводится в три этапа:

первый этап проводится с 1 февраля по 1 марта Бобруйской горрайинспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды, где определяются лучшие работы г. Бобруйска и Бобруйского района;

второй этап проводится со 2 марта по 1 апреля Могилевским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды, и определяет лучшие работы Могилевской области;

заключительный третий этап будет проходить со 2 апреля по 1 мая в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды и определит лучшие работы Республики Беларусь.

По всем вопросам, касающимся проведения конкурса, обращайтесь в Бобруйскую городскую и районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды по телефону (80225) 74-54-57.