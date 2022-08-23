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Объявлен фотоконкурс к 100-летию Национальной библиотеки Беларуси

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Объявлен фотоконкурс к 100-летию Национальной библиотеки Беларуси

В канун 100-летия Национальной библиотеки Беларуси обзорная площадка проводит фотоконкурс в социальной сети Instagram. Такая информация размещена на сайте библиотеки со ссылкой на отдел экскурсионно-методической работы, сообщает БЕЛТА.

Для участия в фотоконкурсе необходимо опубликовать в социальной сети Instagram свою фотографию Национальной библиотеки Беларуси или ее обзорной площадки с хештегами: #♥_nlb, #100летНББ, #обзорнаяплощадка.

Поучаствовать и войти в число 15 победителей, набравших наибольшее количество лайков за фотографию, можно до 31 августа.

Итоги конкурса будут подведены до 10 сентября.

Победителей ждет приз - экскурсия с посещением фондохранилища.

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