Объявлен фотоконкурс к 100-летию Национальной библиотеки Беларуси
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В канун 100-летия Национальной библиотеки Беларуси обзорная площадка проводит фотоконкурс в социальной сети Instagram. Такая информация размещена на сайте библиотеки со ссылкой на отдел экскурсионно-методической работы, сообщает БЕЛТА.
Для участия в фотоконкурсе необходимо опубликовать в социальной сети Instagram свою фотографию Национальной библиотеки Беларуси или ее обзорной площадки с хештегами: #♥_nlb, #100летНББ, #обзорнаяплощадка.
Поучаствовать и войти в число 15 победителей, набравших наибольшее количество лайков за фотографию, можно до 31 августа.
Итоги конкурса будут подведены до 10 сентября.
Победителей ждет приз - экскурсия с посещением фондохранилища.
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