Объявлен декадник пожарной безопасности

С 18 по 27 января 2021 года на территории Могилевской области проходит декадник пожарной безопасности с привлечением всех заинтересованных субъектов профилактики, с целью максимального охвата профилактируемых граждан, проживающих в жилом фонде.

Работники МЧС кроме проведения пожарно-профилактической работы в жилом фонде информируют граждан о правилах безопасности в быту через адресную почтовую рассылку. Отсылая жителям города и района письма, спасатели не забывают приложить к ним частичку безопасности. Листовки и буклеты в письмах напоминают гражданам о правилах устройства и эксплуатации печей, о необходимости следить за исправностью электрооборудования, а также номера экстренных служб. Осуществляются выступления в трудовых коллективах, в том числе проводятся профилактические мероприятия с трудовыми коллективами на базе программы Zoom. Все делается с одной целью – научить, объяснить, предупредить – тем самым спасти чью-то жизнь!