Обвиняемые по делу ОГСБ приговорены к срокам до 20 лет колонии
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Обвиняемые по делу "Отрядов гражданской самообороны" (ОГСБ) приговорены к срокам до 20 лет лишения свободы.
Наталья Матвеева приговорена к 14 годам колонии общего режима, Алексей Глотов – к 20 годам, Вадим Гулевич – к 18 годам, Кирилл Ашурак – к 13 годам.
В частности, Гулевич, Глотов и Ашурак были замешаны во взрыве на территории военного объекта в Вилейском районе.
Речь идет о взрыве антенной мачты на территории 43-й радиостанции войсковой части 49390 МО России, расположенной в Вилейском районе Минской области.
По материалам belta.by.
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