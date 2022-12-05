Обвиняемые по делу ОГСБ приговорены к срокам до 20 лет колонии

Обвиняемые по делу "Отрядов гражданской самообороны" (ОГСБ) приговорены к срокам до 20 лет лишения свободы.

Наталья Матвеева приговорена к 14 годам колонии общего режима, Алексей Глотов – к 20 годам, Вадим Гулевич – к 18 годам, Кирилл Ашурак – к 13 годам.

В частности, Гулевич, Глотов и Ашурак были замешаны во взрыве на территории военного объекта в Вилейском районе.

Речь идет о взрыве антенной мачты на территории 43-й радиостанции войсковой части 49390 МО России, расположенной в Вилейском районе Минской области.

По материалам belta.by.