Обучение безработных граждан
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Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома приглашает безработных граждан на обучение по программе обучающих курсов «Предприниматель (индивидуальный)» (срок обучения – 3 недели), по программе профподготовки по профессиям «слесарь-сантехник», «продавец». Обучение бесплатное, на период курсов назначается стипендия. По вопросам профобучения обращаться: ул. Гоголя, 7, кабинет № 31, тел.709334.
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