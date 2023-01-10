Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Общество

Обучение безработных граждан

bobruisk.by 5 0

Обучение безработных граждан

Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома приглашает безработных граждан на обучение по программе обучающих курсов «Предприниматель (индивидуальный)» (срок обучения – 3 недели), по программе профподготовки по профессиям «слесарь-сантехник», «продавец». Обучение бесплатное, на период курсов назначается стипендия. По вопросам профобучения обращаться: ул. Гоголя, 7, кабинет № 31, тел.709334. ­

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿