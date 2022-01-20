Обсуждение проекта конституционной реформы прошло в Бобруйске и Белыничах

В Бобруйском отделе Департамента охраны лектор от Могилевской областной организационной структуры «Белорусское общество «Знание» кандидат исторических наук, доцент Левская Людмила Анатольевна провела встречу с коллективом, по вопросам, касающимся изменений и дополнений вносимых в Конституцию Республики Беларусь. Людмила Анатольевна озвучила основные положения и изменения, которые предлагаются на внесение в новую Конституцию Республики Беларусь, подробно остановилась на проявлении патриотизма и сохранении исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа.

В Белыничском отделении охраны состоялась встреча коллектива с представителем инициативной группы районного исполнительного комитета Шабусовой Марией Викторовной, которая отметила, что обновленная Конституция Республики Беларусь соответствует сегодняшним требованиям мирового сообщества обеспечивать устойчивое дальнейшее развитие нашего государства и благополучие граждан страны.

В ходе встречи лекторы подробно ответили на все волнующие вопросы.

По информации Бобруйского и Белыничского ОДО