Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Референдум 2022

Обсуждение проекта конституционной реформы прошло в Бобруйске и Белыничах

48 0

Обсуждение проекта конституционной реформы прошло в Бобруйске и Белыничах

В Бобруйском  отделе Департамента охраны лектор от Могилевской областной организационной структуры «Белорусское общество «Знание» кандидат исторических наук, доцент  Левская Людмила Анатольевна провела встречу с коллективом, по вопросам, касающимся  изменений и дополнений вносимых в Конституцию Республики Беларусь. Людмила Анатольевна озвучила основные положения и изменения, которые предлагаются на внесение в новую Конституцию Республики Беларусь, подробно остановилась на проявлении патриотизма и сохранении исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа.

IMG_20220118_120851_150

IMG_20220118_121153_584

В Белыничском отделении охраны состоялась встреча коллектива с представителем инициативной группы районного исполнительного комитета Шабусовой Марией Викторовной, которая отметила, что  обновленная Конституция Республики Беларусь соответствует сегодняшним требованиям мирового сообщества обеспечивать устойчивое дальнейшее развитие нашего государства и благополучие граждан страны.

В ходе встречи лекторы подробно ответили на все волнующие вопросы.

IMG-dde0a9fd136f7a410a960a87a7a98274-V

IMG-9ae1a65cebfea0855fb2a895a88a5d04-V

IMG-6f2a9771bb96c41a09d54051952d1fd0-V

По информации Бобруйского и Белыничского ОДО

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »