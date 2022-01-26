Обсуждение проекта изменений и дополнений Конституции провела областная организация профсоюза в ряде организаций Бобруйска

Могилёвской областной организацией Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий продолжается проведение широкой кампании по обсуждению проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь.

В течение недели такое обсуждение организовано на ряде предприятий и учреждений города Бобруйска: открытом акционером обществе «Отель «Турист», унитарном коммунальном производственном предприятии «Промотходы», республиканском Бобруйском унитарном производственном предприятии «Фабрика художественных изделий», открытом акционерном обществе «Гостиница «Бобруйск», учреждении образования «Бобруйский государственный технологический профессионально-технический колледж», открытом акционерном обществе «Бобруйскбытуслуги» и других.

По словам председателя областной организации отраслевого профсоюза Павла ЖУЙКОВА мероприятия проходят в разных форматах:

– Традиционной формой встреч продолжают оставаться собрания трудовых коллективов. Вместе с тем, хорошо зарекомендовали себя такие формы обсуждения изменений и дополнений Основного Закона страны, как круглые столы и диалоговые площадки. Такие формы работы более подходят для малых коллективов, к тому же они достаточно эффективны с точки зрения организации обратной связи, диалога, – подчеркнул собеседник.