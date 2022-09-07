Обсуждение на международном уровне

8-9 сентября в Минске пройдет XVI научно-практическая конференция «Актуальные вопросы нефрологии, заместительной почечной терапии и трансплантации почки». Мероприятие приурочено к 100-летию со дня рождения академика НАН Беларуси Николая Савченко.

Справочно: Николай Савченко – известный белорусский уролог, лауреат Государственных премий СССР и БССР, академик АН Беларуси, доктор медицинских наук, профессор. За годы его работы хирургия прошла основные этапы специализации, наметились зачатки углубления достижений науки и практики в здравоохранении БССР. Республика вышла на передовые позиции в СССР. Были подготовлены медицинские кадры разного звена, должного уровня достигла медицинская наука. Николай Савченко был организатором научного общества урологов Белоруссии и его бессменным председателем. При его непосредственном участии был создан Республиканский центр трансплантации почки. Именно этот человек внедрил в практику и усовершенствовал отдельные хирургические приемы операции пересадки почек, руководил разработкой технологии получения антилимфоцитарного иммуноглобулина для комплексной иммунодепрессивной терапии при трансплантации почки, организовал хирургическое лечение почечной гипертонии и впервые в БССР выполнил реконструктивные операции на аорте и почечных сосудах. А кафедра урологии и нефрологии Минского мединститута стала головным учреждением в СССР по лечению врожденных аномалий мочеполовых органов.

В работе конференции примут участие известные специалисты из Италии, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов и других стран. Основная тематика конференции посвящена вопросам оказания трансплантологической помощи пациентам с терминальной хронической болезнью почек. Она включает также широкий круг вопросов современной нефрологии, в том числе диагностику и лечение гломерулонефритов, повреждения почек при сахарном диабете, острое почечное повреждение и т.д. В рамках конференции планируются заседания, посвященные анализу работы всех центров трансплантации почки в Беларуси. Участие в работе конференции позволит повысить уровень знаний врачей-специалистов, оказывающих помощь пациентам при острых или хронических заболеваниях почек, включая трансплантацию. Конференция будет совмещена с III конференцией РОО «Белорусское общество нефрологов».

По материалам пресс-службы

Министерства здравоохранения