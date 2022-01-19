Обсуждаем проект Конституции вместе с трудовыми коллективами

В преддверии референдума продолжаются встречи с трудовыми коллективами с целью обсуждение проекта Конституции Республики Беларусь. В трудовом коллективе ГУО «Средняя школа №2 г.Бобруйска» выступил первый заместитель начальника Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Павел Шерснёв.

Павел Иванович является депутатом Бобруйского городского Совета депутатов. Обращаясь к присутствующим, депутат подробно остановился на дополнениях и изменениях, рассказал о новых главах основного Закона Республики Беларусь. По словам депутата, важно обсуждение изменений Конституции, ведь с этими изменениями мы будем жить на протяжении многих лет. Подчеркнул, что проект новой редакции Конституции общедоступен, что это не конечный вариант. Каждый может внести свои предложения и иззменения. Поступившие материалы будут обобщаться и систематизироваться Национальным центром правовой информации.

Ответив на вопросы присутствующих, Павел Иванович напомнил о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в быту и на рабочем месте, рассказал о новой информационной кампании МЧС «Безопасная старость», порекомендовал в каждой жилой комнате установить автономный пожарный извещатель (АПИ).

Елена Кричко,

старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям