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Общественные приемные позволяют каждому быть услышанным – мнение

belta.by 98 0

Общественные приемные позволяют каждому быть услышанным – мнение

Общественные приемные позволяют каждому быть услышанным. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Гродненского городского объединения профсоюзов Андрей Ярошевич.

Общественные приемные работают во всех районах области. Организованы они на базе областного и районных объединений профсоюзов. Сегодня, например, в Гродно прием вели главный правовой инспектор труда Гродненского областного объединения профсоюзов Инна Мельникова и Андрей Ярошевич. В общественную приемную можно прийти лично либо позвонить по телефону.

"Обратившись в общественную приемную, жители региона могут внести свои предложения по внесению изменений в Конституцию, а также получить консультации специалистов. Что важно, приемные позволяют каждому человеку высказать свое мнение и быть услышанным. Например, для участия в диалоговых площадках, форумах необходимо очень четко и грамотно формулировать предложение, здесь же есть возможность поделиться мыслями, выразить их своими словами", - рассказал Андрей Ярошевич. В качестве примера он привел обращение молодой мамы из Гродно. По ее мнению, следует расширить нормы, касающиеся, охраны материнства и детства, социального страхования и поддержки.

Различные точки зрения высказывались и по поводу государственного устройства, передачи части полномочий парламенту и местному самоуправлению.

В целом, заметил Андрей Ярошевич, тема возможных изменений интересна людям. Заметно это не только по работе общественных приемных, но и во время встреч в трудовых коллективах. К слову, и на городском пленуме профсоюзов был выработан ряд предложений по внесению дополнений и изменений в Конституцию, которые были бы более приближены к современным реалиям и более четко формулировали социальную защиту граждан.

"Зачастую предложения и инициативы касаются не напрямую Конституции, а других законов, нормативных актов. Порой в общественную приемную обращаются и с житейскими вопросами. Ни одно из обращений не остается без внимания", - подчеркнул Андрей Ярошевич.

Как сообщили в облисполкоме, также в Гродно и районах области работают общественные приемные РОО "Белая Русь" и ОО "БРСМ". Встречаться здесь с гражданами будут представители местной власти, общественных организаций, депутаты. Все поступившие вопросы будут направлены в соответствующие органы и службы для изучения. Работать общественные приемные будут как минимум до конца декабря.

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