Общественные обсуждения по вопросам планируемого удаления объектов растительного мира

Бобруйский городской исполнительный комитет сообщает, что 24.02.2022 года в 11.30 по адресу: ул. Интернациональная, 45А ГУК «Парк культуры и отдыха г. Бобруйска» в районе административного здания состоится обсуждение с общественностью по вопросу планируемого удаления объектов растительного мира в количестве трех штук, произрастающих на территории ГУК «Парк культуры и отдыха г. Бобруйска», препятствующих эксплуатации и техническому содержанию сцены.

Приглашаем всех желающих принять участие в обсуждении вопроса планируемого удаления объектов растительного мира, при себе необходимо иметь паспорт или документ удостоверяющий личность.

Ответственный за проведение собрания инженер ПТО коммунального унитарного предприятия «ДЭП г. Бобруйска» Чернов Павел Станиславович, тел. 73-86-27.