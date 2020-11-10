Общественная приемная начинает работу в Бобруйском горисполкоме

Изображение носит иллюстративный характер.
С 10 ноября 2020 года начинает работу общественная приемная по сбору поступающих от населения общественно-значимых инициатив по вопросам конституционной реформы и иным актуальным проблемам страны и регионов.
ГРАФИК
работы общественной приемной по сбору поступающих от населения общественно-значимых инициатив
по вопросам конституционной реформы и иным актуальным проблемам страны и регионов
работы общественной приемной по сбору поступающих от населения общественно-значимых инициатив
по вопросам конституционной реформы и иным актуальным проблемам страны и регионов
каб. 211, Бобруйского горисполкома, г.Бобруйск, пл.Ленина, д.1
Время работы: с 17.00 до 19.00.
Время работы: с 17.00 до 19.00.
|Дата приема
Наименование дискуссионного блока
Ф.И.О., должность
|10 ноября
|Вопросы конституционного реформирования и партийного строительства
|ГОРБАЧЕВА Татьяна Михайловна, начальник отдела идеологической работы и по делам молодёжи горисполкома
|11 ноября
|Вопросы экономики
|ТАРАБУЕВА Олеся Федоровна, заместитель начальника управления экономики – начальник отдела внешнеэкономических связей, предпринимательства и инвестиционной деятельности горисполкома
|12 ноября
|Вопросы социальной сферы
|КАЗАКОВА Наталья Адамовна, начальник управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома