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Общественная приемная начинает работу в Бобруйском горисполкоме

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Общественная приемная начинает работу в Бобруйском горисполкоме

Изображение носит иллюстративный характер.

С 10 ноября 2020 года начинает работу общественная приемная по сбору поступающих от населения общественно-значимых инициатив по вопросам конституционной реформы и иным актуальным проблемам страны и регионов.

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­ГРАФИК
работы общественной приемной по сбору поступающих от населения общественно-значимых инициатив
по вопросам конституционной реформы и иным актуальным проблемам страны и регионов
каб. 211, Бобруйского горисполкома, г.Бобруйск, пл.Ленина, д.1
Время работы: с 17.00 до 19.00.

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 Дата приема

Наименование дискуссионного блока

Ф.И.О., должность ­

10 ноябряВопросы конституционного реформирования и партийного строительстваГОРБАЧЕВА Татьяна Михайловна, начальник отдела идеологической работы и по делам молодёжи горисполкома
11 ноябряВопросы экономикиТАРАБУЕВА Олеся Федоровна, заместитель начальника управления экономики – начальник отдела внешнеэкономических связей, предпринимательства и инвестиционной деятельности горисполкома
12 ноябряВопросы социальной сферыКАЗАКОВА Наталья Адамовна, начальник управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома
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