Общественная приемная начинает работу в Бобруйском горисполкоме

С 10 ноября 2020 года начинает работу общественная приемная по сбору поступающих от населения общественно-значимых инициатив по вопросам конституционной реформы и иным актуальным проблемам страны и регионов.

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­ГРАФИК

работы общественной приемной по сбору поступающих от населения общественно-значимых инициатив

по вопросам конституционной реформы и иным актуальным проблемам страны и регионов

каб. 211, Бобруйского горисполкома, г.Бобруйск, пл.Ленина, д.1

Время работы: с 17.00 до 19.00.

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