Это событие совершается на восьмой день после праздника Рождества Христова (Миниатюра Минология Василия II, 985 год, Ватиканская библиотека, pravoslavie.ru)

По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать Младенца, дали Ему имя Иисус, нареченное Ангелом прежде зачатия Его во чреве.

Евангелие от Луки, 2:21

С 4 века христиане празднуют событие, о котором сказано в Евангелии от Луки — обрезание Господне, совершившееся на восьмой день после рождения Иисуса Христа.

В настоящее время празднование этого события также совершается на восьмой день после праздника Рождества Христова — то есть 14 января по новому стилю. Обрезание Господне считается великим праздником Православной Церкви.

Обрезание для древних иудеев определяло принадлежность к Богоизбранному народу. Необрезанный не был посвящен Единому Богу, Творцу и Создателю всех, считался иноверным, недостойным приносить Богу жертву, недостойным к Нему обращаться. Ветхозаветное обрезание было прообразом христианского крещения.

Пресвятая Богородица Мария и Ее обручник Иосиф, мнимый отец Иисуса, естественно, принесли младенца в храм для обрезания и там вместе с наречением имени — Иисус (Спаситель) — совершили этот обряд.

Православным христианам особенно важно в этот праздник вспоминать о том, что и Пресвятая Богородица, и Иосиф были истинными иудеями, почитавшими Тору. Потому что Тора предписывает иудеям совершать обрезание в знак обозначения себя как богоизбранного народа. Православные христиане благочестиво признают за иудеями это право богоизбранности, поэтому они с благоговением празднуют этот христианский праздник Обрезания Господня. Первые апостолы и христиане, происходившие из иудеев, также были обрезаны.

Праздник Обрезания для христиан важен еще и тем, что вопреки многим еретическим суждениям, которые искажают земной облик Иисуса Христа, подтверждает, что Богомладенец Иисус был мужского пола и обряды, предназначавшиеся для иудеев, над Ним также были совершены.

По материалам calend.ru.