Образовательный сериал Пилотной программы тепловой модернизации многоквартирных домов. Жильцы задают вопросы – эксперты отвечают!

Зимой в доме холодно либо постоянно открыты окна из-за «перетопа»? Дома, построенные до 1996 года, тратят в два раза больше тепловой энергии на обогрев. Но их можно модернизировать в рамках Пилотной программы в Гродненской и Могилевской областях.

Каждая из 18-ти серий образовательного сериала «ЦЯПЛО Ў ХАТУ ЗА МЕНШУЮ АПЛАТУ» в увлекательной манере рассказывает про энергоэффективные системы, финансовый механизм Пилотной программы, дает ответы на часто задаваемые вопросы.

· Откуда утекает тепло в жилом доме?

· Капремонт или тепловая модернизация?

· Как работают энергоэффективные системы и в чем их преимущества?

· Энергоэффективные мероприятия – это дорого или «по плечу»?

Брошюру с ключевой информацией о Пилотной программе, «Шпаргалку» Пилотной программы, Листовку о льготах и др. материалы можно скачать ЗДЕСЬ.