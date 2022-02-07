Образовательный сериал Пилотной программы тепловой модернизации многоквартирных домов. Жильцы задают вопросы – эксперты отвечают!
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Зимой в доме холодно либо постоянно открыты окна из-за «перетопа»? Дома, построенные до 1996 года, тратят в два раза больше тепловой энергии на обогрев. Но их можно модернизировать в рамках Пилотной программы в Гродненской и Могилевской областях.
Каждая из 18-ти серий образовательного сериала «ЦЯПЛО Ў ХАТУ ЗА МЕНШУЮ АПЛАТУ» в увлекательной манере рассказывает про энергоэффективные системы, финансовый механизм Пилотной программы, дает ответы на часто задаваемые вопросы.
· Откуда утекает тепло в жилом доме?
· Капремонт или тепловая модернизация?
· Как работают энергоэффективные системы и в чем их преимущества?
· Энергоэффективные мероприятия – это дорого или «по плечу»?
Брошюру с ключевой информацией о Пилотной программе, «Шпаргалку» Пилотной программы, Листовку о льготах и др. материалы можно скачать ЗДЕСЬ.