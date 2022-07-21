Образец золотой молодежи. Анастасия Бильдь из Лиды набрала 400 баллов на ЦТ

Выпускница средней школы № 8 Лиды Анастасия Бильдь – настоящий герой нынешней вступительной кампании. По предметам, которые выбрала для сдачи ЦТ, абитуриентка показала максимальный результат. Более того, в ее аттестате – одни десятки. Конкурентов у Насти нет – на ее счету 400 баллов из 400 возможных. Специальность и вуз золотая медалистка выбрала давно и после ЦТ своего решения не поменяла.

Перед тем как войти в ауди­торию, Настя признается, что мечтает стать программистом. С будущей профессией она определилась год назад, когда училась в Национальном детском технопарке по направлению «Web-дизайн»:

– Занятия проходили в БГУИР, поэтому с универ­ситетом уже знакома. Учиться было настолько инте­ресно, что вопрос, куда поступать и кем быть, отпал сам собой. После технопарка продолжила заниматься с преподавателем вуза дистанционно, создала собственный сайт.

Настя передает необходимые для поступления до­кументы приемной комиссии. Учиться стобалльница будет на факультете компьютерных систем и сетей на специальности «информатика и технологии програм­мирования». Конкурс здесь высо­кий – проходной балл в прошлом году составлял 362. Абитуриентке до сих пор не верится, что она почти студентка:

– Весь учебный год усиленно готовилась к ЦТ. За математику особо не переживала, была хорошая база – в десятом классе взяла диплом третьей степени в финале республиканской олимпиады. По физике тоже участвовала в олимпиадах, занимала на области призовые места, но определенные пробелы в знаниях имелись, поэтому понадобился репетитор. А белорусский язык выбрала потому, что его вела очень сильный педагог и по совместительству классный руководитель Наталья Казимировна Яцкевич.

Если по любимым школьным предметам – математике и физике – Настя ожидала получить максимум, то сотня по белорусскому оказалась неожиданностью:

– Мой лучший результат по языку на репетиционных тестированиях был 83. Рассчитывала примерно столько же получить и на основном этапе. Прорешала много тес­тов и всегда допускала хотя бы одну ошибку. Поэтому за месяц до ЦТ постаралась еще больше внимания уделить предмету.

Результат по физике Настя узнала 11 июля – в день своего 17-летия. Третья сотня стала лучшим подарком:

– Не описать словами чувства и эмоции, которые испытывала в тот момент. Я была счастлива, что все полу­чилось. Меня поздравляли не только родственники и друзья, но и незнакомые люди в соцсетях. Было так приятно!

Настя хоть и круглая отличница, но зубрилкой никогда не была – всегда умела найти баланс между учебой и отдыхом. Засиживаться за учебниками допоздна для нее скорее исключение, чем правило:

– Трудилась много, но находила время и на чтение книг, и на просмотр фильмов и сериалов, и на встречи с друзьями, и на общение с младшей сестрой. Конечно, если какая-нибудь, скажем, задача по физике или математике затягивала, могла просидеть над ней долго, но точно не до утра. Главный секрет успеха на ЦТ – не волноваться и спокойно выполнять задания, внимательно читать условия.

Несмотря на любовь к точным наукам, Настя окончила художественную школу, брала уроки игры на фортепиано. Но это больше для души. В ближайших планах абитуриентки – максимально насладиться оставшимися летними днями:

– Теперь можно выдох­нуть и спокойно отдыхать, не думая ни о чем. С семьей мы планируем съездить на море в Грузию. А в остальное время хочу побольше читать фэнтези, гулять с друзьями, заниматься творчеством – недавно увлеклась алмазной мозаикой.

Своим успехам Анастасия обязана родителям и первому учителю, которые привили любовь к учебе. Мама и папа абитуриентки счастливы, что их дочка выросла тако­й любознательной, гордятся ее достижениями и поддерживают во всем:

– Насте не было еще и двух, когда она знала весь алфавит, – рассказывает мама. – Просто подходила и спрашивала, что это за буква. Мы никогда не заставляли ее учиться, только направляли. А дальше все само собой полу­чилось. Мы не сомневались, что дочка сдаст ЦТ на отлично. И к ее выбору профессии отнеслись поло­жительно, хотя до 11-го класса она хотела стать учителем математики. Но учеба в технопарке все изменила, и ребенок переключился на программирование. Пусть у Насти и дальше все сложится!

По материалам СБ