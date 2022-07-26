Образцовый хореографический ансамбль «Василёк» представил Беларусь в международном танцевальном проекте «DREAM DANCE FEST»

С 15 по 17 июля в городе Витебске в рамках Международного фестиваля искусств «Славянский базар – 2022» проходил финал Международного танцевального проекта «DREAM DANCE FEST»

В этом году на суд жюри было представлено 19 номеров в исполнении 17 коллективов, каждый из которых прошел свой национальный отбор. Танцоры из шести стран мира (Беларусь, Армения, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан) демонстрировали национальное искусство, знакомили с историей и культурой своего народа.

Образцовый хореографический ансамбль «Василёк» ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Росквит» г.Бобруйска», став победителем Национального отбора в Республике Беларусь, достойно представил нашу страну на Международном уровне. Международное жюри оценило работу юных «Васильков» на самом профессиональном уровне. Диплом финалиста проекта и благодарность руководителю - Зиновенко Наталье Михайловне, а также фирменную статуэтку привезли в родной Бобруйск наши «Васильки»! За три дня, проведённые в Витебске, участники образцового хореографического ансамбля «Василёк» успели посетить ряд мастер-классов от членов жюри проекта.

Педагог дополнительного образования

Н.М. Зиновенко