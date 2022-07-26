Образцовый хореографический ансамбль «Василёк» на сцене грузинского города Батуми

Грузия! Фестиваль! Васильки!

Что может объединять эти три слова?

Всё очень просто!!! Образцовый хореографический ансамбль «Василёк» ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Росквит» г.Бобруйска» 4 июля на сцене грузинского города Батуми представил на Международном фестивале два номера – «Карусель» и «Лянок».

Международный вокально-хореографический фестиваль-конкурс «Batumi Black Sea», «Art without limits» собрал участников из Беларуси, Грузии, Армении, Казахстана, Азербайджана, Ирана, Турции!

Наши "Васильки" достойно представили Беларусь на Международном фестивале и заслуженно получили высокую оценку членов жюри и звание «Лучшее профессиональное исполнение». Каждому участнику ансамбля были вручены именные дипломы, а художественному руководителю, Зиновенко Наталье Михайловне, из рук мэра города Батуми - фирменные подарки!

А после конкурса наших "Васильков" ждали 9 солнечных дней у моря в гостеприимном Кобулети! Множество сюрпризов было от организаторов конкурса. Один из них - это участие в мастер-классе по грузинскому танцу от представителей танцевального коллектива из Грузии!

Шикарный и искрометный фестиваль, экскурсия по Грузии, фестиваль красок, вечерние встречи с коллективами Грузии, Армении, конкурсы, дискотеки, душевные беседы... Это только лишь малая часть того, что ребята из ансамбля «Василёк» привезли в воспоминаниях из солнечной Грузии. Грузия оставила чёткое понимание того, что снова хочется вернуться!

Педагог дополнительного образования

Н. М. Зиновенко