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Обращения от граждан Беларуси в связи с землетрясением в посольство в Турции пока не поступали

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Обращения от граждан Беларуси в связи с землетрясением в посольство в Турции пока не поступали

Посольство Беларуси в Турции находится в постоянном контакте с турецкими компетентными органами, наличие белорусов среди погибших и пострадавших в результате землетрясения уточняется. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

До настоящего времени обращения от граждан в связи с произошедшим в посольство не поступали.

Сообщения о разрушениях и погибших в результате мощного землетрясения приходят из Турции и Сирии. Такую информацию приводит ТАСС.

По данным телеканала "Аль-Хадас", в Сирии число жертв землетрясения превысило 100 человек. В провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама под завалами обрушившихся зданий остаются люди. Спасатели извлекли из-под обломков 400 пострадавших. Спасательную операцию усложняет погода: работы ведутся в ливень.

 

 

Как сообщалось ранее, землетрясение магнитудой 7,4 произошло сегодня в юго-восточной части Турции. Как проинформировало Управление по чрезвычайным ситуациям, в десяти турецких провинциях по меньшей мере погибли 76 человек, еще более 440 получили различные ранения.

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